Две зарплаты за семь голов. Как бомбардир из России покорил Лигу Европы
В среду матчем в Утрехте возобновляется Лига Европы. Ее лучший бомбардир, 21-летний нападающий литовского «Тракая» Максим Максимов в интервью «СЭ» рассказал о том, сколько зарабатывал после отъезда из России, на чем разъезжает по Вильнюсу, и как на него повлияла популярность.
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Отборочные этапы еврокубков рождают мимолетных героев. Всем очевидно, что к маю лучшими бомбардирами будут совершенно другие, известные во всем мире лица. Но сейчас в снайперской гонке лидируют калифы на час.
Один из калифов — наш. 21-летний Максим Максимов в шести первых матчах забил семь мячей за «Тракай» —
СНАЙПЕР С ДЕТСТВА
— Где рождаются лучшие бомбардиры Лиги Европы?
— Я родился и вырос в Воронеже в спортивной семье. Мама занималась танцами, у нее была своя школа в центре города, а папа — легкоатлет. Специализировался на дистанции 110 метров с барьерами.
— Стоп. В «Википедии» написано, что ваш отец — инженер на заводе, а мать преподает в младших классах.
— Да? Тогда сейчас позвоню папе, спрошу, в какую смену он завтра работает. (Смеется) Это неправда, конечно.
— Почему вы тогда не прыгаете через барьеры и не танцуете
— Я с детства люблю мяч. Гонял его еще совсем маленьким по квартире, бил по шкафам, но стекла вроде не разбивал. А в шесть лет родители отвели в футбольную секцию. Хотя было очень рано: мой 1995 год тогда даже не занимался, но я уже хотел играть. Пришлось тренироваться с ребятами 1992 года рождения. Все ходили в 4 класс, а я еще дошкольник. Тренер еще не верил родителям. Зато как удивился, когда ему показали мое свидетельство о рождении!
— Получается, вы акселерат?
— Рос я не очень быстро, просто забивал много. На детских турнирах моего возраста становился либо лучшим бомбардиром, либо лучшим игроком, либо все вместе.
— Роналдинью в 13 лет забил 23 гола за матч. Вы побили его рекорд?
— Нет, до него далеко. Но точно помню, что однажды забил семь мячей, хотя играл не весь матч — в середине второго тайма был заменен.
— На детских турнирах целый рой скаутов. Вас пытались переманить к себе из больших клубов?
— Интересовались скауты питерской «Смены», даже общались с родителями. Но они тогда решили, что мне рано уезжать, так что я остался в «Факеле».
— За «Факел» вы так и не сыграли?
— Попал в основную команду в 2013-м. Пару месяцев потренировался, а затем уехал в Литву, когда Константин Сергеевич Сарсания уже возглавлял «Атлантас». Он меня знал по «Факелу» и предложил переехать к себе. Там все очень быстро получилось: прилетел в Литву — и Laba diena!
— Что?
— Это
800 ЕВРО НА СТАРТЕ
— В чем «фишка» тренера Сарсании?
— Это очень уважаемый человек — как в России, так и в Европе. Но при этом очень простой: с ним легко общаться, он всегда беседует с игроками, с молодыми в том числе. Считаю, это правильно, помогает наладить контакт с футболистами. У Сарсании я преимущественно играл слева в полузащите, но сейчас — в центре нападения.
— Сколько вы поначалу зарабатывали в «Атлантасе»?
— Дайте посчитать… Тогда зарплата была еще в литах, примерно 800 евро. Но меня больше волновали не деньги, а проблемы с документами. Мне не могли сделать рабочую визу
— «Тракай» сильнее «Факела»?
— А почему вы сравниваете чемпионат Литвы с ФНЛ? Мы в Лиге Европы дошли до третьего отборочного раунда, прошли шотландский «Сент-Джонстон» и шведский «Норчепинг». Думаю, «Тракай» и в российской
— Вы помните, что произошло 10 июля 2014 года?
— Я забил гол за «Атлантас» в матче Лиги Европы?
— Ага, а литовские СМИ вышли с заголовком «Максимов подарил нам надежду». Голова не закружилась тогда?
— Да нет, не закружилась. Забил и забил, помог команде. Были эмоции, была радость. Здорово, конечно, что вышел на 88-й, а на 89-й забил.
— Какая скромная реакция. Ну, хоть после прорыва в Лиге Европы чувствуете себя звездой?
— Да ничего такого я не ощущаю! Правда, телефон звонит и звонит. Даже литовский
— Премиальные за выход в третий раунд полагались?
— Да, примерно в два раза больше месячной зарплаты.
— На что потратили?
— Чтобы потратить, надо их сначала получить!
ОРУЭЛЛ И «АУДИ»
— Не сомневаюсь, что вы часто раздаете автографы.
— Бывает. После
— Чем занимаются люди в 5-тысячном Тракае?
— Я живу в центре Вильнюса, Тракай недалеко от столицы, зеленый пригород с четырьмя озерами. Люблю гулять там, а дома иногда играю в приставку, книги читаю, в основном из школьной программы. Из последнего запомнился Оруэлл — «1984».
— Тоска. Концерты хоть бывают?
— Конечно! «Ленинград» недавно приезжал, мои друзья ходили — все были в восторге. Жаль я уехал домой в тот день.
— На какой машине разъезжаете?
— Часто пешком передвигаюсь, но машину клуб предоставил — «Ауди» года 2006-го. Едет — и хорошо. Причем ей пользуюсь не только я, а многие одноклубники. Часто
— У вас нет агента. Почему?
— А что такого?
— Вы — молодой перспективный футболист. Странно, когда такие без агентов.
— Почему это странно? Не вижу ничего странного.
— Я видел в вашем Инстаграме, как некий Якуб в комментариях делал вам предложение о трансфере, просил связаться лично. Вы ему ответили?
— Нет, не ответил. Я удивился, что о таких вещах спрашивают в комментариях в Инстаграме. Вообще в соцсетях мне частенько пишут на эту тему, предлагают агентские услуги, звонят по телефону. Но я не считаю, что через соцсети нужно вести такие дела.
— Вы хоть с
— Советуюсь с родителями, конечно. Одному нельзя принимать решения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ РОССИИ ЕСТЬ
— Андрей Талалаев недавно сказал, что вы должны были перейти в «Тамбов», но сейчас вами стали интересоваться клубы покрупнее.
— Мой одноклубник Юрий Мамаев показал мне эту новость во время обеда. Мы друг на друга посмотрели, улыбнулись и пожелали друг другу приятного аппетита. Про «Тамбов» я ничего не слышал.
— А сколько клубов из российской премьер лиги вами интересуются?
— Сколько — не скажу. Но предложения есть.
— Вы хотите остаться в Европе?
— Будет хорошее предложение — останусь, но вариант с Россией из головы не выкидываю, потому что у меня есть бордовый паспорт с двуглавым орлом. Из Европы предложения тоже есть — клубы из Чехии, Швеции, Дании, Македонии и Португалии. Как сложится будущее — покажет время.
— Представим ситуацию. «Зенит» предлагает 10 тысяч евро в месяц, но место в запасе. Условный борец за выживание в Чехии 2 тысячи евро в месяц и основу. Что выберете?
— Если высшая лига, то Чехия. Надо развиваться, совершенствоваться. Игровая практика очень нужна молодому футболисту, чтобы расти.
— Ваш бывший партнер по «Атлантасу» Андрей Панюков перешел в «Зенит». Поздравили?
— Еще не выходили с ним на связь. Но я рад за него, мы вместе жили полтора года. Андрей — молодец! Желаю ему прогрессировать, работать, закрепиться в команде.
— Шансы высоки?
— «Зенит» не просто так подписал с ним контракт. Он забивной парень, все в его руках и ногах.
— А с вами «Зенит» общался? Там же сейчас Сарсания.
— Конкретно из «Зенита» никто не выходил на связь.
— Головин сказал: «Любому русскому футболисту надо уезжать за границу». Согласны?
— Если человек играет в клубе, его все устраивает, то зачем уезжать?
— О сборной России думаете?
— Когда молодежной сборной руководил Николай Писарев, ко мне был интерес, но в команду так и не вызвали.
— Еще надеетесь попасть на чемпионат мира в России?
— Чтобы попасть на чемпионат мира, надо работать, работать и работать.
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