Две зарплаты за семь голов. Как бомбардир из России покорил Лигу Европы

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Отборочные этапы еврокубков рождают мимолетных героев. Всем очевидно, что к маю лучшими бомбардирами будут совершенно другие, известные во всем мире лица. Но сейчас в снайперской гонке лидируют калифы на час.

Один из калифов — наш. 21-летний Максим Максимов в шести первых матчах забил семь мячей за «Тракай» — вице-чемпиона прошлогоднего чемпионата Литвы. Не имеет значения, что прибалтийский клуб уже вылетел (в третьем раунде уступил македонской «Шкендии»). Главное — на вершине россиянин.

СНАЙПЕР С ДЕТСТВА

— Где рождаются лучшие бомбардиры Лиги Европы?

— Я родился и вырос в Воронеже в спортивной семье. Мама занималась танцами, у нее была своя школа в центре города, а папа — легкоатлет. Специализировался на дистанции 110 метров с барьерами.

— Стоп. В «Википедии» написано, что ваш отец — инженер на заводе, а мать преподает в младших классах.

— Да? Тогда сейчас позвоню папе, спрошу, в какую смену он завтра работает. (Смеется) Это неправда, конечно.

— Почему вы тогда не прыгаете через барьеры и не танцуете рок-н-ролл?

— Я с детства люблю мяч. Гонял его еще совсем маленьким по квартире, бил по шкафам, но стекла вроде не разбивал. А в шесть лет родители отвели в футбольную секцию. Хотя было очень рано: мой 1995 год тогда даже не занимался, но я уже хотел играть. Пришлось тренироваться с ребятами 1992 года рождения. Все ходили в 4 класс, а я еще дошкольник. Тренер еще не верил родителям. Зато как удивился, когда ему показали мое свидетельство о рождении!

— Получается, вы акселерат?

— Рос я не очень быстро, просто забивал много. На детских турнирах моего возраста становился либо лучшим бомбардиром, либо лучшим игроком, либо все вместе.

— Роналдинью в 13 лет забил 23 гола за матч. Вы побили его рекорд?

— Нет, до него далеко. Но точно помню, что однажды забил семь мячей, хотя играл не весь матч — в середине второго тайма был заменен.

— На детских турнирах целый рой скаутов. Вас пытались переманить к себе из больших клубов?

— Интересовались скауты питерской «Смены», даже общались с родителями. Но они тогда решили, что мне рано уезжать, так что я остался в «Факеле».

— За «Факел» вы так и не сыграли?

— Попал в основную команду в 2013-м. Пару месяцев потренировался, а затем уехал в Литву, когда Константин Сергеевич Сарсания уже возглавлял «Атлантас». Он меня знал по «Факелу» и предложил переехать к себе. Там все очень быстро получилось: прилетел в Литву — и Laba diena!

— Что?

— Это по-литовски «Добрый день». Единственное, что я знал на тот момент. Ну, еще «спасибо» и «пока». Вообще литовский сложный — поначалу я совершенно ничего не понимал. Вдобавок местные русский плохо знают — люди за 30 еще могут объяснить, а молодежь не понимает. Сейчас уже бегло говорю.

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800 ЕВРО НА СТАРТЕ

— В чем «фишка» тренера Сарсании?

— Это очень уважаемый человек — как в России, так и в Европе. Но при этом очень простой: с ним легко общаться, он всегда беседует с игроками, с молодыми в том числе. Считаю, это правильно, помогает наладить контакт с футболистами. У Сарсании я преимущественно играл слева в полузащите, но сейчас — в центре нападения.

— Сколько вы поначалу зарабатывали в «Атлантасе»?

— Дайте посчитать… Тогда зарплата была еще в литах, примерно 800 евро. Но меня больше волновали не деньги, а проблемы с документами. Мне не могли сделать рабочую визу из-за каких-то проблем с бумагами, поэтому приходилось туда-сюда кататься раз в три месяца.

— «Тракай» сильнее «Факела»?

— А почему вы сравниваете чемпионат Литвы с ФНЛ? Мы в Лиге Европы дошли до третьего отборочного раунда, прошли шотландский «Сент-Джонстон» и шведский «Норчепинг». Думаю, «Тракай» и в российской премьер-лиге заиграл бы. За первые места тяжеловато было бы бороться, но в середине таблицы могли бы закрепиться.

— Вы помните, что произошло 10 июля 2014 года?

— Я забил гол за «Атлантас» в матче Лиги Европы?

— Ага, а литовские СМИ вышли с заголовком «Максимов подарил нам надежду». Голова не закружилась тогда?

— Да нет, не закружилась. Забил и забил, помог команде. Были эмоции, была радость. Здорово, конечно, что вышел на 88-й, а на 89-й забил.

— Какая скромная реакция. Ну, хоть после прорыва в Лиге Европы чувствуете себя звездой?

— Да ничего такого я не ощущаю! Правда, телефон звонит и звонит. Даже литовский откуда-то выведали, вы в том числе. Этот номер знали несколько человек из клуба, но теперь на него поступает много других звонков.

— Премиальные за выход в третий раунд полагались?

— Да, примерно в два раза больше месячной зарплаты.

— На что потратили?

— Чтобы потратить, надо их сначала получить!

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ОРУЭЛЛ И «АУДИ»

— Не сомневаюсь, что вы часто раздаете автографы.

— Бывает. После какой-то игры дети подбежали ко мне, кричали: «Распишись!» Кому-то на футболке, кому-то на бумажке, а некоторым я поставил автограф прямо на руке. Еще говорил: «Мама ругать будет».

— Чем занимаются люди в 5-тысячном Тракае?

— Я живу в центре Вильнюса, Тракай недалеко от столицы, зеленый пригород с четырьмя озерами. Люблю гулять там, а дома иногда играю в приставку, книги читаю, в основном из школьной программы. Из последнего запомнился Оруэлл — «1984».

— Тоска. Концерты хоть бывают?

— Конечно! «Ленинград» недавно приезжал, мои друзья ходили — все были в восторге. Жаль я уехал домой в тот день.

— На какой машине разъезжаете?

— Часто пешком передвигаюсь, но машину клуб предоставил — «Ауди» года 2006-го. Едет — и хорошо. Причем ей пользуюсь не только я, а многие одноклубники. Часто кто-то из нас берет автомобиль, забирает других, и вместе мы едем на тренировку.

— У вас нет агента. Почему?

— А что такого?

— Вы — молодой перспективный футболист. Странно, когда такие без агентов.

— Почему это странно? Не вижу ничего странного.

— Я видел в вашем Инстаграме, как некий Якуб в комментариях делал вам предложение о трансфере, просил связаться лично. Вы ему ответили?

— Нет, не ответил. Я удивился, что о таких вещах спрашивают в комментариях в Инстаграме. Вообще в соцсетях мне частенько пишут на эту тему, предлагают агентские услуги, звонят по телефону. Но я не считаю, что через соцсети нужно вести такие дела.

— Вы хоть с кем-нибудь советуетесь?

— Советуюсь с родителями, конечно. Одному нельзя принимать решения.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV5gh0lFv6e/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лет ми спик фром май харт</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maksim Maksimov (@maksimov_mm) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-28T21:36:28+00:00">Июн 28 2017 в 2:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ РОССИИ ЕСТЬ

— Андрей Талалаев недавно сказал, что вы должны были перейти в «Тамбов», но сейчас вами стали интересоваться клубы покрупнее.

— Мой одноклубник Юрий Мамаев показал мне эту новость во время обеда. Мы друг на друга посмотрели, улыбнулись и пожелали друг другу приятного аппетита. Про «Тамбов» я ничего не слышал.

— А сколько клубов из российской премьер лиги вами интересуются?

— Сколько — не скажу. Но предложения есть.

— Вы хотите остаться в Европе?

— Будет хорошее предложение — останусь, но вариант с Россией из головы не выкидываю, потому что у меня есть бордовый паспорт с двуглавым орлом. Из Европы предложения тоже есть — клубы из Чехии, Швеции, Дании, Македонии и Португалии. Как сложится будущее — покажет время.

— Представим ситуацию. «Зенит» предлагает 10 тысяч евро в месяц, но место в запасе. Условный борец за выживание в Чехии 2 тысячи евро в месяц и основу. Что выберете?

— Если высшая лига, то Чехия. Надо развиваться, совершенствоваться. Игровая практика очень нужна молодому футболисту, чтобы расти.

— Ваш бывший партнер по «Атлантасу» Андрей Панюков перешел в «Зенит». Поздравили?

— Еще не выходили с ним на связь. Но я рад за него, мы вместе жили полтора года. Андрей — молодец! Желаю ему прогрессировать, работать, закрепиться в команде.

— Шансы высоки?

— «Зенит» не просто так подписал с ним контракт. Он забивной парень, все в его руках и ногах.

— А с вами «Зенит» общался? Там же сейчас Сарсания.

— Конкретно из «Зенита» никто не выходил на связь.

— Головин сказал: «Любому русскому футболисту надо уезжать за границу». Согласны?

— Если человек играет в клубе, его все устраивает, то зачем уезжать?

— О сборной России думаете?

— Когда молодежной сборной руководил Николай Писарев, ко мне был интерес, но в команду так и не вызвали.

— Еще надеетесь попасть на чемпионат мира в России?

— Чтобы попасть на чемпионат мира, надо работать, работать и работать.