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В национальных чемпионатах у клубов дела обстоят весьма неплохо. «Селтик» на старте сезона одержал две победы, тогда как «Астана» сохранила семиочковый отрыв от идущего на втором месте «Кайрата».

«Селтик» и «Астана» — достаточно интересная пара на данной стадии. И те, и другие предпочитают искать счастье в атаке, что позволяет болельщикам надеяться на результативную игру.

Несколько лет назад на казахстанского чемпиона мало кто мог поставить. Но сейчас все изменилось, так как команда Станимира Стойлова приобрела опыт международных встреч благодаря участию в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Причем неожиданно для многих за бортом оставила польскую «Легию» в этом сезоне (3:1 дома, 0:1 в гостях).

При этом ей хорошо известен «Селтик», которому проиграла в прошлом году. За это время астанчане стали только сильнее. И потом прекрасно знают сильные и слабые стороны шотландского клуба.

Вот только «Астана» недосчиталась ранее из-за травм Александра Мокина, Юрия Логвиненко, Джордже Деспотович и Марина Аничича. Правда, они вместе с командой отправились в Глазго, что свидетельствует об их состоятельности помочь одноклубникам хотя бы по ходу игры.

Кстати, «Астана» может стать первой командой, которая огорчит «кельтов» в нынешней квалификации. Ведь шотландцы еще не пропускали в этом розыгрыше еврокубков. Стартовав во втором отборочном раунде с двух «сухих» побед над «Линфилдом» (2:0 в гостях, 4:0 дома), они затем одолели «Русенборг» (0:0 дома, 1:0 в гостях).

Прежде «Селтик» шесть раз участвовал в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов, где по три раза побеждал и проигрывал. «Кельты» брали верх над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (2016/17), карагандинским «Шахтером» (2013/14) и «Хельсинборгом» (2012/13), но вылетали после поединков с «Мальме» (2015/16), «Марибором» (2014/15) и «Арсеналом» (2009/10).

В случае удачных игр с «Астаной» «Селтик» в десятый раз сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

На своем поле шотландцы выиграли лишь один из последних пяти еврокубковых матчей (две ничьих, два поражения).

Из нынешнего состава «Астаны», участвующей в Лиге чемпионов в третий раз, Александр Мокин и Сергей Малый играли против «Селтика» в августе 2013 года за карагандинский «Шахтер», хотя никто из них не играл против «Селтика» прошлым летом.

Ориентировочный состав «Астаны»: Мокин, Логвиненко, Аничич, Шитов, Шомко, Маевский, Клянхайслер, Томасов, Твумаси, Мужиков; Кабананга.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго. Начало — в 00:45 по времени Астаны. Ответная встреча состоится 22-го числа в столице Казахстана.

Победитель пары получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.