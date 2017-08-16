Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА в Швейцарии
Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке».
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В сентябре 2014 года ганский защитник Касим Нуху дебютировал на профессиональном уровне за «Мальорку» Валерия Карпина. Российский тренер поставил 19-летнего футболиста в основу в матче 6-го тура Сегунды против второй команды «Барселоны». Премьера у Нуху получилась яркой: он забил два гола и спас «Мальорку» от поражения (3:3). Спустя почти три года ученик Карпина своеобразно отблагодарил Россию за тот шанс — его смешной автогол, как будто вмонтированный в этот матч отдельной сценой из
Акинфеев начал новую серию
Перед матчем известный тренер Вячеслав Грозный здорово разобрал «Янг Бойз» в интервью для «Чемпионата». В частности, он предостерёг голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева. «Швейцарцы агрессивно атакуют вратаря, это их манера. Она даже
За Акинфеева было тревожно ещё и потому, что он
Вернблум — король
Три центральных защитника ЦСКА сделали своё дело. Встреча в Берне показала, что не поплыл под прессом критики и Виктор Васин, которому в последнее время здорово доставалось. Если бы Васин забил, пробив с подбора, вообще мог бы стать первой звездой матча вместо Касима Нуху. Но если искать главного героя в группе обороны «армейцев», то стоит обратить особое внимание на эти слова главного тренера: «К сожалению, не получилась игра на встречных атаках. А так большой объём работы в который раз проделали опорные полузащитники». Очевидно, Гончаренко прежде всего мысленно аплодирует Понтусу Вернблуму. Можно сколько угодно рассуждать о том, что присутствие шведа в середине ограничивает атакующий потенциал
Доказательство класса Гончаренко
Усталость игроков
Нападающие ЦСКА — из другой лиги
К сожалению, отсутствие внятной контригры у «армейцев» — это не только история про несвежие ноги. Когда смотришь на игру команды нынешним летом, создаётся впечатление, что нападающие ЦСКА пришли
Со «Спартаком» в основе вышел Оланаре: 18 касаний и ноль ударов по воротам за час матча. В Берне Гончаренко поставил с первых минут Чалова, однако вкус «армейской» атаки от этого не оказался слаще. Фёдора уже на 54-й минуте заменил Аарон. Гончаренко вынужден был убрать и его с поля. Нигериец потерялся впереди, вдобавок он и тактическое задание тренера при обороне плохо выполнял. Кстати, статистика потерь мяча нападающими ЦСКА в РФПЛ — полезная информация: если у Чалова в среднем за 90 минут игры 6,2 потери, то у Оланаре вообще 8,7. Может, Гончаренко окончательно перейти на игру без номинальных форвардов, раз не купить новичка?
«Янг Бойз» отнял козырь у
В двух матчах с греческим АЕК на предыдущей стадии Лиги чемпионов ЦСКА все три своих мяча забил со стандартных положений. Угловые «армейцы» обучены разыгрывать
|15.08.2017 21:45
|Зрители 20003
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|Stade de Suisse Wankdorf
|Ади Хюттер
|Виктор Гончаренко
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|11
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
|Боковой судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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