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16 августа 2017, 11:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА в Швейцарии

Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке».

Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА в Швейцарии - Фото Увеличить
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В сентябре 2014 года ганский защитник Касим Нуху дебютировал на профессиональном уровне за «Мальорку» Валерия Карпина. Российский тренер поставил 19-летнего футболиста в основу в матче 6-го тура Сегунды против второй команды «Барселоны». Премьера у Нуху получилась яркой: он забил два гола и спас «Мальорку» от поражения (3:3). Спустя почти три года ученик Карпина своеобразно отблагодарил Россию за тот шанс — его смешной автогол, как будто вмонтированный в этот матч отдельной сценой из какой-нибудь комедии Чарли Чаплина, принёс ЦСКА гостевую победу над «Янг Бойз». Поблагодарим Касима за нежданный подарок и отметим ключевые моменты из игры команды Виктора Гончаренко.

Акинфеев начал новую серию

Перед матчем известный тренер Вячеслав Грозный здорово разобрал «Янг Бойз» в интервью для «Чемпионата». В частности, он предостерёг голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева. «Швейцарцы агрессивно атакуют вратаря, это их манера. Она даже где-то за гранью. Идут на голкипера, чтобы психологически его подавить. Вдруг судья пропустит, мяч где-то отскочит. С этим надо быть внимательнее», — сказал Грозный.

За Акинфеева было тревожно ещё и потому, что он только-только вернулся на поле, залечив травму. Но на деле всё оказалось не так страшно. Никто не прыгал в голкипера «армейцев» а-ля Веллитон, никто не пытался выбить из него душу. Сам Игорь сыграл очень спокойно, словно речь шла о рядовом матче чемпионата. Его сейв в концовке, когда он помешал состояться красивому победному голу экс-форварда «ПСЖ» Гийома Оаро, стал украшением игры. Шесть парированных ударов в створ — превосходная статистика для вратаря. У Акинфеева началась новая серия в Лиге чемпионов: три матча подряд он сыграл на ноль. Это не случайно. ЦСКА Гончаренко настолько качественно обороняется, что мяч до Акинфеева долетает, как правило, «окровавленным».

Вернблум — король

Три центральных защитника ЦСКА сделали своё дело. Встреча в Берне показала, что не поплыл под прессом критики и Виктор Васин, которому в последнее время здорово доставалось. Если бы Васин забил, пробив с подбора, вообще мог бы стать первой звездой матча вместо Касима Нуху. Но если искать главного героя в группе обороны «армейцев», то стоит обратить особое внимание на эти слова главного тренера: «К сожалению, не получилась игра на встречных атаках. А так большой объём работы в который раз проделали опорные полузащитники». Очевидно, Гончаренко прежде всего мысленно аплодирует Понтусу Вернблуму. Можно сколько угодно рассуждать о том, что присутствие шведа в середине ограничивает атакующий потенциал красно-синих, но такие матчи напоминают, насколько велик Вернблум в своей роли. Во многом благодаря ему «Янг Бойз» долго не удавалось поддавливать ЦСКА за счёт привычной агрессии, собирать подборы и атаковать из-за штрафной. Король центра поля Понтус несколькими жёсткими стыками, где-то даже грубыми фолами и разбитой бровью Миралема Сулеймани отбил у хозяев желание лишний раз появляться в его зоне. Пока центрхавы «армейцев» не «подсели» во втором тайме, «Янг Бойз» не удавалось бомбардировать штрафную Акинфеева мячами.

Доказательство класса Гончаренко

Усталость игроков вице-чемпионов России, которая ближе к концу матча стала создавать всё больше и больше проблем, легко объяснима. Всего три дня назад ЦСКА победил в тяжелейшем дерби со «Спартаком». Наверное, специалисты не удивились бы, если бы функционально «армейцы» выглядели в Берне ещё хуже. Кто-то, чувствовалось, держался совсем уж из последних сил, как, например, Георгий Щенников. Тем не менее красно-синие в целом погасили скорость «Янг Бойз» на флангах — ещё одну сильную сторону соперника. «Искусственное поле швейцарцам привычнее. Они часто на нём играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со “Спартаком” мы больше сил отдали, даже не физических, а моральных», — сказал на пресс-конференции Гончаренко. Как бы то ни было, мы увидели, что главный тренер ЦСКА умеет хорошо подготовить и восстановить команду всего за два-три дня. Две победы в топовых матчах — доказательство класса Гончаренко, как тренера.

Нападающие ЦСКА — из другой лиги

К сожалению, отсутствие внятной контригры у «армейцев» — это не только история про несвежие ноги. Когда смотришь на игру команды нынешним летом, создаётся впечатление, что нападающие ЦСКА пришли откуда-то из другой лиги. Фёдор Чалов сбавил после яркого начала карьеры в РФПЛ в прошлом сезоне, а пропустивший много месяцев из-за тяжёлой травмы Аарон Оланаре никак не наберёт оптимальную форму. Состояние форвардов сказывается на всём — работе с мячом, принятии решений, реализации моментов. Неделю назад против «Тосно» на «Петровском» они сыграли в паре, но даже несмотря на то что нигериец зацепился за большое количество «длинных» мячей и забил гол, игра Оланаре с Чаловым, мягко говоря, не потрясла ни уровнем индивидуальных действий, ни качеством взаимодействия двух форвардов.

Со «Спартаком» в основе вышел Оланаре: 18 касаний и ноль ударов по воротам за час матча. В Берне Гончаренко поставил с первых минут Чалова, однако вкус «армейской» атаки от этого не оказался слаще. Фёдора уже на 54-й минуте заменил Аарон. Гончаренко вынужден был убрать и его с поля. Нигериец потерялся впереди, вдобавок он и тактическое задание тренера при обороне плохо выполнял. Кстати, статистика потерь мяча нападающими ЦСКА в РФПЛ — полезная информация: если у Чалова в среднем за 90 минут игры 6,2 потери, то у Оланаре вообще 8,7. Может, Гончаренко окончательно перейти на игру без номинальных форвардов, раз не купить новичка? Хуже-то не будет.

«Янг Бойз» отнял козырь у красно-синих

В двух матчах с греческим АЕК на предыдущей стадии Лиги чемпионов ЦСКА все три своих мяча забил со стандартных положений. Угловые «армейцы» обучены разыгрывать по-разному, зато результат один — опасный момент у ворот соперника. Подали на дальний угол вратарской: Васин сделал скидку, а Алан Дзагоев забил головой. Подали чуть ближе по центру к линии вратарский — со «второго этажа» поразил цель Вернблум. Подали на ближнюю штангу, и Бибрас Натхо занёс мяч в сетку после скидки уже от Алексея Березуцкого. Вне всяких сомнений, на это грозное оружие Гончаренко очень надеялся и в Швейцарии. Но о стандартах ЦСКА прекрасно знал и главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер. Опасался розыгрышей. Конечно же, Хюттер просил своих игроков действовать максимально аккуратно в ситуациях, когда «армейцы» имели бы возможность заработать угловой. Игроки хозяев даже перевыполнили план наставника: счёт по угловым — 11:0 в пользу швейцарцев! Без нападающих и стандартов ЦСКА, наверное, и мог забить лишь при доле удачи. Повезло с автоголом бывшего ученика Карпина. Будем надеяться, козырь команды Гончаренко всё-таки сыграет в ответной игре.

15.08.2017 21:45 Зрители 20003 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Виктор Гончаренко
Голы
24 Касим Нуху 90+1′
Составы
Давид Фон Бальмос 26
Кевин Мбабу 43
Лорис Бенито 80
90+3′ Стив Фон Берген (к) 5
Касим Нуху 24
Миралем Сулеймани 7
47′ Леонардо Бертоне 6
56′ Секу Саного Жуниор 35
Гийом Оаро 99
73′ Йорик Раве 10
Кристиан Фаснахт 16
85′ Роже Ассале 17
Жан-Пьер Нсаме 18
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 88′
17 Александр Головин
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 43′
10 Алан Дзагоев 73′ 33′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 54′
99 Аарон Самуэль Оланаре 90′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
21 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
11 Угловые 0
9 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Боковой судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Янг Бойз
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