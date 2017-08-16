Хюттер: Результат матча с ЦСКА не соответствует качеству игры, показанной «Янг Бойз»
Футболисты швейцарского «Янг Бойз» продемонстрировали игру высокого уровня в матче раунда
плей-офф квалификации Лиги чемпионов с московским ЦСКА, результат не соответствует ее качеству, заявил главный тренер клуба из Берна Адольф Хюттер.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота отправил защитник «Янг Бойз» Касим Нуху. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.
«Результат не соответствует качеству футбола, который мы показали. У нас было очень много шансов забить гол, но (вратарь ЦСКА Игорь) Акинфеев был очень хорош. Я как тренер
Тренер добавил, что после этой игры шансы «Янг Бойз» на выход в групповой этап Лиги чемпионов «немного упали, но это не значит, что в ответном матче команда будет играть менее темпераментно». Он также поблагодарил болельщиков и подчеркнул, что команда старалась сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Акинфеев показал прекрасную игру, плюс стратегия с пятью защитниками принесла ЦСКА плоды. Что касается автогола, то, конечно, лучшая коммуникация между игроком и вратарем помогла бы избежать подобного. Мы все разочарованы, но наши болельщики показали себя с лучшей стороны — они поддерживали нас все 90 минут. Мы не хотели пропускать гол, но сейчас нам нужно готовиться к следующему матчу», — добавил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter