Хюттер: Результат матча с ЦСКА не соответствует качеству игры, показанной «Янг Бойз»

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Встреча, состоявшаяся во вторник в Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота отправил защитник «Янг Бойз» Касим Нуху. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.

«Результат не соответствует качеству футбола, который мы показали. У нас было очень много шансов забить гол, но (вратарь ЦСКА Игорь) Акинфеев был очень хорош. Я как тренер все-таки горжусь игрой своей команды», — сказал Хюттер на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальном канале «Янг Бойз» в YouTube.

Тренер добавил, что после этой игры шансы «Янг Бойз» на выход в групповой этап Лиги чемпионов «немного упали, но это не значит, что в ответном матче команда будет играть менее темпераментно». Он также поблагодарил болельщиков и подчеркнул, что команда старалась сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Акинфеев показал прекрасную игру, плюс стратегия с пятью защитниками принесла ЦСКА плоды. Что касается автогола, то, конечно, лучшая коммуникация между игроком и вратарем помогла бы избежать подобного. Мы все разочарованы, но наши болельщики показали себя с лучшей стороны — они поддерживали нас все 90 минут. Мы не хотели пропускать гол, но сейчас нам нужно готовиться к следующему матчу», — добавил он.