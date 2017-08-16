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16 августа 2017, 10:22 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Хюттер: Результат матча с ЦСКА не соответствует качеству игры, показанной «Янг Бойз»

Футболисты швейцарского «Янг Бойз» продемонстрировали игру высокого уровня в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с московским ЦСКА, результат не соответствует ее качеству, заявил главный тренер клуба из Берна Адольф Хюттер.

Игроки ПФК ЦСКА Марио Фернандес Сергей Игнашевич Виктор Васин Понтус Вернблум Василий Березуцкий и Игорь Акинфеев (слева направо на втором плане) и Алан Дзагоев Георгий Щенников Александр Головин Фёдор Чалов и Витиньо (слева направо на первом плане) перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 между ФК Янг Бойз (Швейцария Берн) и ПФК ЦСКА (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота отправил защитник «Янг Бойз» Касим Нуху. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.

«Результат не соответствует качеству футбола, который мы показали. У нас было очень много шансов забить гол, но (вратарь ЦСКА Игорь) Акинфеев был очень хорош. Я как тренер все-таки горжусь игрой своей команды», — сказал Хюттер на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальном канале «Янг Бойз» в YouTube.

Тренер добавил, что после этой игры шансы «Янг Бойз» на выход в групповой этап Лиги чемпионов «немного упали, но это не значит, что в ответном матче команда будет играть менее темпераментно». Он также поблагодарил болельщиков и подчеркнул, что команда старалась сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Акинфеев показал прекрасную игру, плюс стратегия с пятью защитниками принесла ЦСКА плоды. Что касается автогола, то, конечно, лучшая коммуникация между игроком и вратарем помогла бы избежать подобного. Мы все разочарованы, но наши болельщики показали себя с лучшей стороны — они поддерживали нас все 90 минут. Мы не хотели пропускать гол, но сейчас нам нужно готовиться к следующему матчу», — добавил он.

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