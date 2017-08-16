Анатолий Бышовец: Если «Астана» постарается, то сможет забить «Селтику»

Эксперт считает, что победу одержит шотландский клуб, но гости сумеют при этом забить.



«Здесь, безусловно, отдаю предпочтение “Селтику”. Дома на легендарном “Селтик Парк” шотландцы традиционно сильны. А “Астана” лучшую игру показывает на своем поле, не на выезде. Перелет долгий, не самое привычное поле — все эти факторы работают в пользу “Астаны”. Когда они играет дома. А вот на выезде эти же самые факторы играют уже против клуба из Казахстана.



Так что поставлю на победу “Селтика”. Но при этом думаю, у “Астаны” будут шансы размочить счет. Пока что не в оптимальной форме находится шотландский клуб, с приключениями добрался до данной стадии квалификации. Неровно и нестабильно выступает команда. Если “Астана” постарается, то сможет забить. Тем более, думаю, по традиции подгоняемый трибунами “Селтик” больше будет искать счастье у чужих ворот», — поделился мнением Бышовец.



Матч «Селтик» — «Астана» пройдет сегодня ночью в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом называет шотландцев: победа «Селтика» — 1.42, ничья — 4.7, победа «Астаны» — 9.5.