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16 августа 2017, 9:59 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Анатолий Бышовец: Если «Астана» постарается, то сможет забить «Селтику»

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал свой прогноз на матч «Селтик» — «Астана» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер сборной России олимпийский чемпион и эксперт Рейтинга Букмекеров Анатолий Бышовец дал свой прогноз на матч <span class=error>Селтик</span> — <span class=error>Астана</span> в раунде <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов. Увеличить
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Эксперт считает, что победу одержит шотландский клуб, но гости сумеют при этом забить.

«Здесь, безусловно, отдаю предпочтение “Селтику”. Дома на легендарном “Селтик Парк” шотландцы традиционно сильны. А “Астана” лучшую игру показывает на своем поле, не на выезде. Перелет долгий, не самое привычное поле — все эти факторы работают в пользу “Астаны”. Когда они играет дома. А вот на выезде эти же самые факторы играют уже против клуба из Казахстана.

Так что поставлю на победу “Селтика”. Но при этом думаю, у “Астаны” будут шансы размочить счет. Пока что не в оптимальной форме находится шотландский клуб, с приключениями добрался до данной стадии квалификации. Неровно и нестабильно выступает команда. Если “Астана” постарается, то сможет забить. Тем более, думаю, по традиции подгоняемый трибунами “Селтик” больше будет искать счастье у чужих ворот», — поделился мнением Бышовец.

Матч «Селтик» — «Астана» пройдет сегодня ночью в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом называет шотландцев: победа «Селтика» — 1.42, ничья — 4.7, победа «Астаны» — 9.5.

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«Селтик» — «Астана». Новое прочтение кельтских мифов

«Селтик» — «Астана». Новое прочтение кельтских мифов

Вот и дождались. В ночь со среды на четверг на изумрудном газоне «Селтик Парка» в далеком Глазго лицом к лицу сойдутся чемпионы Шотландии и Казахстана. Для болельщиков завсегдатаев Лиги Чемпионов УЕФА, вроде «Барселоны» или мадридского «Реала», афиша, наверное, так себе. Для нас же подобная вывеска смотрится очень даже привлекательно. Как, думается, и для фанатов «кельтов» тоже.
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