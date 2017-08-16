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16 августа 2017, 1:02 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Чудо от Акинфеева. Подарок от «Янг Бойз»

ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку, забил автогол и подарил армейцам победу.

ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку забил <span class=error>автогол</span> и подарил армейцам победу. Увеличить
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Таблица коэффициентов УЕФА, фиксирующая состоятельность лидеров национальных лиг на международном футбольном ринге, — самый удобный и, пожалуй, верный способ сравнить силу разных чемпионатов. Однако в каждом частном случае есть свои нюансы, и пользоваться этой меркой механически, воспринимать ее как универсальный инструмент, нельзя ни в коем случае. Скажем, швейцарцы нам, согласно этой таблице, не конкуренты и никогда ими не были, но это ничуть не мешает им обыгрывать российские команды, причем буквально через раз, как правило, на своем поле. А потому перед встречей двух вице-чемпионов, нашего и швейцарского, в воздухе витали резонные опасения: совладает ли ЦСКА в Берне с яростным и как будто не склонным признавать авторитеты «Янг Бойз»?

На поверку быстро выяснилось, что соперник у армейцев немного легковесный: бегает резво, много, опережая москвичей на каждом шагу, но очень неточен. Впрочем, расслабляться это понимание не позволяло: «Санкт-Галлен» несколько лет назад, помнится, тоже поначалу не произвел впечатления — а потом накостылял одной популярной столичной команде и в лоб, и по лбу. Поэтому ЦСКА, опытнейший турнирный боец, не терял бдительности ни на минуту. И правильно делал, поскольку противник свою прямую линию гнул твердо и не сбавлял оборотов до финального свистка, отчаянно пытаясь обеспечить себе перед ответной игрой хотя бы минимальную фору.

Забавно, что наши надежды на контригру тоже были связаны с «янг бойз» — самыми молодыми армейцами: Головиным, Витинью и примкнувшим к ним в стартовом составе Чаловым. Но вышло так, что и у ЦСКА, и у их соперников лучшими в составе стали игроки со стажем, а молодежь, мягко говоря, не впечатлила. В том числе и московская. Ее можно похвалить за страсть, за желание вгрызаться в каждый мяч, но сыграть конструктивно, с ощутимой пользой никому из них не удалось, даже активному Головину. Возможно, перегорели.

Зато приятно порадовала, несмотря на отдельные огрехи, армейская оборона. И целиком, и персонально. Вдохновленный поддержкой тренера, очень надежно отыграл Васин (накануне игры, на пресс-конференции, Виктор Гончаренко заступился за самого критикуемого защитника своей команды, призвав не сваливать на него чужие ошибки). Четко и строго, как подобает старшим по рангу, отслужили полтора часа на боевом посту Игнашевич и юбиляр Василий Березуцкий, сыгравший за ЦСКА 500-й матч. Лишь раз, на старте второго тайма, один из форвардов «Янг Бойз» удрал от них, но Васин сумел его догнать и с помощью подоспевшего Акинфеева обезвредить. Игорь же в воротах был неподражаем, а его сэйв из-под перекладины получился просто бесподобным.

Разумеется, спор в этой паре, несмотря на фантастическую развязку, еще не завершен. Ведь находить голевые шансы у чужих ворот «Янг Бойз» умеет, да и с российскими командами, несмотря на разницу в рейтинге УЕФА, швейцарцы способны соперничать на равных, что они и доказали в Берне. Но задача ЦСКА после подарка ганского защитника заметно упростилась. Теперь им нужно всего лишь подтвердить, что опыт и мастерство все-таки сильнее страсти.

15.08.2017 21:45 Зрители 20003 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Виктор Гончаренко
Голы
24 Касим Нуху 90+1′
Составы
Давид Фон Бальмос 26
Кевин Мбабу 43
Лорис Бенито 80
90+3′ Стив Фон Берген (к) 5
Касим Нуху 24
Миралем Сулеймани 7
47′ Леонардо Бертоне 6
56′ Секу Саного Жуниор 35
Гийом Оаро 99
73′ Йорик Раве 10
Кристиан Фаснахт 16
85′ Роже Ассале 17
Жан-Пьер Нсаме 18
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 88′
17 Александр Головин
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 43′
10 Алан Дзагоев 73′ 33′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 54′
99 Аарон Самуэль Оланаре 90′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
22 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 1
11 Угловые 0
9 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Боковой судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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БЕРН /Швейцария/, 16 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» благодаря прекрасной игре вратаря Игоря Акинфеева и схеме с пятью защитниками. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер швейцарской футбольной команды Адам Хюттер.
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