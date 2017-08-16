Чудо от Акинфеева. Подарок от «Янг Бойз»

Таблица коэффициентов УЕФА, фиксирующая состоятельность лидеров национальных лиг на международном футбольном ринге, — самый удобный и, пожалуй, верный способ сравнить силу разных чемпионатов. Однако в каждом частном случае есть свои нюансы, и пользоваться этой меркой механически, воспринимать ее как универсальный инструмент, нельзя ни в коем случае. Скажем, швейцарцы нам, согласно этой таблице, не конкуренты и никогда ими не были, но это ничуть не мешает им обыгрывать российские команды, причем буквально через раз, как правило, на своем поле. А потому перед встречей двух вице-чемпионов, нашего и швейцарского, в воздухе витали резонные опасения: совладает ли ЦСКА в Берне с яростным и как будто не склонным признавать авторитеты «Янг Бойз»?

На поверку быстро выяснилось, что соперник у армейцев немного легковесный: бегает резво, много, опережая москвичей на каждом шагу, но очень неточен. Впрочем, расслабляться это понимание не позволяло: «Санкт-Галлен» несколько лет назад, помнится, тоже поначалу не произвел впечатления — а потом накостылял одной популярной столичной команде и в лоб, и по лбу. Поэтому ЦСКА, опытнейший турнирный боец, не терял бдительности ни на минуту. И правильно делал, поскольку противник свою прямую линию гнул твердо и не сбавлял оборотов до финального свистка, отчаянно пытаясь обеспечить себе перед ответной игрой хотя бы минимальную фору.

Забавно, что наши надежды на контригру тоже были связаны с «янг бойз» — самыми молодыми армейцами: Головиным, Витинью и примкнувшим к ним в стартовом составе Чаловым. Но вышло так, что и у ЦСКА, и у их соперников лучшими в составе стали игроки со стажем, а молодежь, мягко говоря, не впечатлила. В том числе и московская. Ее можно похвалить за страсть, за желание вгрызаться в каждый мяч, но сыграть конструктивно, с ощутимой пользой никому из них не удалось, даже активному Головину. Возможно, перегорели.

Зато приятно порадовала, несмотря на отдельные огрехи, армейская оборона. И целиком, и персонально. Вдохновленный поддержкой тренера, очень надежно отыграл Васин (накануне игры, на пресс-конференции, Виктор Гончаренко заступился за самого критикуемого защитника своей команды, призвав не сваливать на него чужие ошибки). Четко и строго, как подобает старшим по рангу, отслужили полтора часа на боевом посту Игнашевич и юбиляр Василий Березуцкий, сыгравший за ЦСКА 500-й матч. Лишь раз, на старте второго тайма, один из форвардов «Янг Бойз» удрал от них, но Васин сумел его догнать и с помощью подоспевшего Акинфеева обезвредить. Игорь же в воротах был неподражаем, а его сэйв из-под перекладины получился просто бесподобным.

Разумеется, спор в этой паре, несмотря на фантастическую развязку, еще не завершен. Ведь находить голевые шансы у чужих ворот «Янг Бойз» умеет, да и с российскими командами, несмотря на разницу в рейтинге УЕФА, швейцарцы способны соперничать на равных, что они и доказали в Берне. Но задача ЦСКА после подарка ганского защитника заметно упростилась. Теперь им нужно всего лишь подтвердить, что опыт и мастерство все-таки сильнее страсти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a>. Раунд плей-офф. 1-й матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ЯнгБойзЦСКА</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/YBZSKA?src=hash">#YBZSKA</a> 0:1 90+1' Касим Нуху (автогол) <a href="https://t.co/F7wQ2SkgIR">pic.twitter.com/F7wQ2SkgIR</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897559632998039552">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>