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16 августа 2017, 0:47 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер «Янг Бойз»: Победу ЦСКА предопределили игра Акинфеева и схема с пятью защитниками

БЕРН /Швейцария/, 16 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» благодаря прекрасной игре вратаря Игоря Акинфеева и схеме с пятью защитниками. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер швейцарской футбольной команды Адам Хюттер.

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в свои ворота забил на первой компенсированной к основному времени минуте защитник швейцарцев Касим Нуху.

«После сегодняшней игры шансы [на победу в противостоянии], конечно, упали, но это не значит, что мы проведем ответную игру менее темпераментно. Результат не соответствует качеству игры, который мы сегодня показали, мы показали хорошую игру, было много шансов забить, но Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер все-таки горжусь своей командой, ее игрой», — поделился впечатлениями Хюттер.

«Акинфеев показал прекрасную игру. Плюс стратегия с пятью защитниками дала свои плоды. Что касается автогола: если была бы лучше коммуникация между игроком и вратарем, этого бы не произошло. Мы не хотели пропускать, но сейчас надо встать и идти дальше», — сказал австрийский специалист.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший — в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

15.08.2017 21:45 Зрители 20003 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Виктор Гончаренко
Голы
24 Касим Нуху 90+1′
Составы
Давид Фон Бальмос 26
Кевин Мбабу 43
Лорис Бенито 80
90+3′ Стив Фон Берген (к) 5
Касим Нуху 24
Миралем Сулеймани 7
47′ Леонардо Бертоне 6
56′ Секу Саного Жуниор 35
Гийом Оаро 99
73′ Йорик Раве 10
Кристиан Фаснахт 16
85′ Роже Ассале 17
Жан-Пьер Нсаме 18
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 88′
17 Александр Головин
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 43′
10 Алан Дзагоев 73′ 33′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 54′
99 Аарон Самуэль Оланаре 90′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
22 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 1
11 Угловые 0
9 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Боковой судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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