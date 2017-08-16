Тренер «Янг Бойз»: Победу ЦСКА предопределили игра Акинфеева и схема с пятью защитниками

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в свои ворота забил на первой компенсированной к основному времени минуте защитник швейцарцев Касим Нуху.

«После сегодняшней игры шансы [на победу в противостоянии], конечно, упали, но это не значит, что мы проведем ответную игру менее темпераментно. Результат не соответствует качеству игры, который мы сегодня показали, мы показали хорошую игру, было много шансов забить, но Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер все-таки горжусь своей командой, ее игрой», — поделился впечатлениями Хюттер.

«Акинфеев показал прекрасную игру. Плюс стратегия с пятью защитниками дала свои плоды. Что касается автогола: если была бы лучше коммуникация между игроком и вратарем, этого бы не произошло. Мы не хотели пропускать, но сейчас надо встать и идти дальше», — сказал австрийский специалист.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший — в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.