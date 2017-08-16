Гончаренко: ЦСКА победил «Янг Бойз» благодаря характеру

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Гол в свои ворота на первой добавленной к основному времени минуте забил защитник швейцарцев Касим Нуху.

«Характер нашей команды, — ответил Гончаренко на вопрос, что принесло команде победу в сложном матче. — Ребята сыграли вместе уже много матчей, притерлись друг к другу. Они понимают, что можно переломить ход матча, даже если что-то идет не так».

На вопрос, почему не удалось забить мяч собственными силами, специалист ответил: «Масса причин, они на поверхности: хороший прессинг “Янг Бойз”, привычное для них искусственное поле. Ну и достаточно много сил мы отдали в матче со “Спартаком”, не столько физических, сколько эмоциональных».

«Конечно, мы довольны результатом. Во втором тайме пришлось непросто в силу объективных причин, большой объем работы провели наши опорные полузащитники, не получилась игра на встречных курсах», — также отметил тренер.

Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа. Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший — в группе Лиги Европы.