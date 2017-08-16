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16 августа 2017, 0:31 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: ЦСКА победил «Янг Бойз» благодаря характеру

БЕРН /Швейцария/, 16 августа. /ТАСС/. Волевые качества стали залогом победы московского ЦСКА в матче со швейцарским клубом «Янг Бойз». Об этом сказал на пресс- конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Гол в свои ворота на первой добавленной к основному времени минуте забил защитник швейцарцев Касим Нуху.

«Характер нашей команды, — ответил Гончаренко на вопрос, что принесло команде победу в сложном матче. — Ребята сыграли вместе уже много матчей, притерлись друг к другу. Они понимают, что можно переломить ход матча, даже если что-то идет не так».

На вопрос, почему не удалось забить мяч собственными силами, специалист ответил: «Масса причин, они на поверхности: хороший прессинг “Янг Бойз”, привычное для них искусственное поле. Ну и достаточно много сил мы отдали в матче со “Спартаком”, не столько физических, сколько эмоциональных».

«Конечно, мы довольны результатом. Во втором тайме пришлось непросто в силу объективных причин, большой объем работы провели наши опорные полузащитники, не получилась игра на встречных курсах», — также отметил тренер.

Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа. Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший — в группе Лиги Европы.

15.08.2017 21:45 Зрители 20003 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Виктор Гончаренко
Голы
24 Касим Нуху 90+1′
Составы
Давид Фон Бальмос 26
Кевин Мбабу 43
Лорис Бенито 80
90+3′ Стив Фон Берген (к) 5
Касим Нуху 24
Миралем Сулеймани 7
47′ Леонардо Бертоне 6
56′ Секу Саного Жуниор 35
Гийом Оаро 99
73′ Йорик Раве 10
Кристиан Фаснахт 16
85′ Роже Ассале 17
Жан-Пьер Нсаме 18
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 88′
17 Александр Головин
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 43′
10 Алан Дзагоев 73′ 33′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 54′
99 Аарон Самуэль Оланаре 90′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
22 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 1
11 Угловые 0
9 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Боковой судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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