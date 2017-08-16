Победа ЦСКА над «Янг Бойз» приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

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Теперь суммарный коэффициент России — 42,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а Франции — 46,831. В нынешнем сезоне коэффициент России — 2,000, а Франции — 1,916.

В среду еврокубковая неделя продолжится матчами раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге чемпионов французская «Ницца» на выезде сыграет с итальянским «Наполи», а российский «Зенит» в Лиге Европы встретится в гостях с голландским «Утрехтом».

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 39,498), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

Лидирует в таблице Испания (89,212), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,248) и Италия (60,416).

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В текущем же сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», которые уже начали выступления в квалификации Лиги Европы, а также «Спартак» и «Локомотив», которые в сентябре стартуют с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.