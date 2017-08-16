Победа ЦСКА над «Янг Бойз» приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС, 15 августа. Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря победе ЦСКА над швейцарским «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда
плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоялась во вторник в Берне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теперь суммарный коэффициент России — 42,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а Франции — 46,831. В нынешнем сезоне коэффициент России — 2,000, а Франции — 1,916.
В среду еврокубковая неделя продолжится матчами раундов
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 39,498), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.
Лидирует в таблице Испания (89,212), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,248) и Италия (60,416).
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В текущем же сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», которые уже начали выступления в квалификации Лиги Европы, а также «Спартак» и «Локомотив», которые в сентябре стартуют с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
Как вычисляются коэффициенты
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter