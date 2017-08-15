Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30694851/
15 августа 2017, 23:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА победил «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

БЕРН /Швейцария/, 15 августа. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 1:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне.

На 90-й минуте защитник швейцарской команды <span class=error>Касим</span> <span class=error>Нуху</span> отправил мяч в свои ворота. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 91-й минуте защитник хозяев Касим Нуху отправил мяч в свои ворота.

Матч с «Янг Бойз» стал для 35-летнего защитника армейцев Василия Березуцкого 500-м в составе клуба (из них 356 — в чемпионате России, 95 — в еврокубках, 48 — в Кубке и Суперкубке России, 1 — в Кубке премьер-лиги). Среди его одноклубников больше игр за ЦСКА провели 31-летний вратарь Игорь Акинфеев (528) и 38-летний защитник Сергей Игнашевич (510).

«Янг Бойз» является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул клуб завоевал в 1986 году.

Ответная встреча между командами пройдет 23 августа в Москве.

15.08.2017 21:45 Зрители 20003 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Виктор Гончаренко
Голы
24 Касим Нуху 90+1′
Составы
Давид Фон Бальмос 26
Кевин Мбабу 43
Лорис Бенито 80
90+3′ Стив Фон Берген (к) 5
Касим Нуху 24
Миралем Сулеймани 7
47′ Леонардо Бертоне 6
56′ Секу Саного Жуниор 35
Гийом Оаро 99
73′ Йорик Раве 10
Кристиан Фаснахт 16
85′ Роже Ассале 17
Жан-Пьер Нсаме 18
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 88′
17 Александр Головин
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 43′
10 Алан Дзагоев 73′ 33′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 54′
99 Аарон Самуэль Оланаре 90′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
22 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 1
11 Угловые 0
9 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Боковой судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Янг Бойз
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 17-й турнир подряд

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе