ЦСКА победил «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
БЕРН /Швейцария/, 15 августа. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 1:0 в первом матче раунда
плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне.
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На 91-й минуте защитник хозяев Касим Нуху отправил мяч в свои ворота.
Матч с «Янг Бойз» стал для 35-летнего защитника армейцев Василия Березуцкого 500-м в составе клуба (из них 356 — в чемпионате России, 95 — в еврокубках, 48 — в Кубке и Суперкубке России, 1 — в Кубке премьер-лиги). Среди его одноклубников больше игр за ЦСКА провели 31-летний вратарь Игорь Акинфеев (528) и 38-летний защитник Сергей Игнашевич (510).
«Янг Бойз» является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул клуб завоевал в 1986 году.
Ответная встреча между командами пройдет 23 августа в Москве.
|15.08.2017 21:45
|Зрители 20003
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|Stade de Suisse Wankdorf
Главные тренеры
|Ади Хюттер
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|22
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
|Боковой судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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