ЦСКА победил «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 91-й минуте защитник хозяев Касим Нуху отправил мяч в свои ворота.

Матч с «Янг Бойз» стал для 35-летнего защитника армейцев Василия Березуцкого 500-м в составе клуба (из них 356 — в чемпионате России, 95 — в еврокубках, 48 — в Кубке и Суперкубке России, 1 — в Кубке премьер-лиги). Среди его одноклубников больше игр за ЦСКА провели 31-летний вратарь Игорь Акинфеев (528) и 38-летний защитник Сергей Игнашевич (510).

«Янг Бойз» является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул клуб завоевал в 1986 году.

Ответная встреча между командами пройдет 23 августа в Москве.