«Ливерпуль» победил «Хоффенхайм» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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В составе гостей голы забили Трент Александер-Арнольд (35-я минута) и Джеймс Милнер (74). У хозяев отличился Марк Ут (87). На 12-й минуте форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Англии.

Остальные результаты:

«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0.

АПОЭЛ (Кипр) — «Славия» (Чехия) — 2:0.

«Спортинг» (Португалия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:0.

«Янг Бойз» (Швейцария) — ЦСКА (Россия) — 0:1.