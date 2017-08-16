«Ливерпуль» победил «Хоффенхайм» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 15 августа. Английский «Ливерпуль» победил немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1 в первом матче раунда
плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.
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В составе гостей голы забили Трент
Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Англии.
Остальные результаты:
«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0.
АПОЭЛ (Кипр) — «Славия» (Чехия) — 2:0.
«Спортинг» (Португалия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:0.
«Янг Бойз» (Швейцария) — ЦСКА (Россия) — 0:1.
|15.08.2017 21:45
|Зрители 25568
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
|Хоффенхайм
|1:2
|Ливерпуль
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсманн
|Юрген Клопп
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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