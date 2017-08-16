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16 августа 2017, 0:10 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Ливерпуль» победил «Хоффенхайм» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 15 августа. Английский «Ливерпуль» победил немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.

<em>ТАСС 15 августа. </em>Английский Ливерпуль победил немецкий Хоффенхайм со счетом 2:1 в первом матче раунда <nobr>плей-офф</nobr> квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии. Увеличить
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В составе гостей голы забили Трент Александер-Арнольд (35-я минута) и Джеймс Милнер (74). У хозяев отличился Марк Ут (87). На 12-й минуте форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Англии.

Остальные результаты:

«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0.

АПОЭЛ (Кипр) — «Славия» (Чехия) — 2:0.

«Спортинг» (Португалия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:0.

«Янг Бойз» (Швейцария) — ЦСКА (Россия) — 0:1.

15.08.2017 21:45 Зрители 25568 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Хоффенхайм 1:2 Ливерпуль
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Юрген Клопп
Голы
87′ Марк Ут 19
66 Трент Александр-Арнольд 35′
6 Ховард Нордтвейт 74′
Нереализованные пенальти
12′ А. Крамарич 27
Составы
Оливер Бауманн 1
Павел Кадержабек 3
76′ Беньямин Хюбнер 21
Керем Демирбай 13
Стивен Цубер 17
Кевин Фогт (к) 22
Сандро Вагнер 14
Андрей Крамарич 27
34′ 52′ Эрмин Бичакчич 4
Ховард Нордтвейт 6
53′ Лукас Рупп 7
Надим Амири 18
70′ Серж Гнабри 29
Марк Ут 19
22 Симон Миньоле
6 Деян Ловрен
18 Альберто Морено
32 Жоэль Матип
66 Трент Александр-Арнольд 55′
5 Джорджиньо Вайналдум
23 Эмре Джан 51′
11 Мохамед Салах
14 Джордан Хендерсон (к) 63′
7 Джеймс Милнер
9 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 84′
29 Доминик Соланке
19 Садио Мане 89′
16 Марко Груич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 5
13 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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ЦСКА победил «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА победил «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

БЕРН /Швейцария/, 15 августа. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 1:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне.
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ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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