Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организует автобусный тур в Краснодар на первый матч раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» — «Црвена Звезда» с целью поддержать сербскую команду. Стоимость поездки — 3400 рублей. Сама игра состоится в четверг, 17 августа.
Болельщиков «Спартака» и «Црвены Звезды» связывает давняя дружба. Фанаты периодически поддерживают друг друга в домашних и гостевых матчах.
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