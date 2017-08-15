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15 августа 2017, 22:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организует автобусный тур в Краснодар на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» — «Црвена Звезда» с целью поддержать сербскую команду. Стоимость поездки — 3400 рублей. Сама игра состоится в четверг, 17 августа.

Болельщиков «Спартака» и «Црвены Звезды» связывает давняя дружба. Фанаты периодически поддерживают друг друга в домашних и гостевых матчах.

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