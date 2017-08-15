Стойлов перед матчем с «Селтиком» рассказал о потерях в составах, значимости работы судей и цели «Астаны»
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов сравнил встречу с шотландским «Селтиком» в раунде
плей-офф Лиги чемпионов с десертом. Слова специалиста с пресс-конференции приводит KazFootball.kz.
Он отметил, что команда успешно выполнила основную цель, обеспечив себе участие в группе Лиги Европы, но мотивирована побороться и за Лигу чемпионов.
— Процесс подготовки идет нормально. В принципе, все как всегда. Игроки полностью восстановлены. Знаем, что игра будет тяжелой. Я думаю, что наша команда готова к матчу. Основную цель команда выполнила, а сейчас, пожалуй можно вкусить и десерт, — сказал Стойлов.
— В последних двух матчах чемпионата Казахстана против «Ордабасы» и «Актобе» не принимали участие ряд футболистов. Каково вообще состояние игроков,
— Стопроцентно Джордже Деспотович не примет участие в матче. Насчет Марина Аничича — есть надежда, что он восстановится. Но есть другой вопрос, сможет ли он сыграть или нет.
— Вы чувствуете несправедливость результата прошлогодних игр против «Селтика»?
— Честно говоря, я не хочу затрагивать тему судейства. Отмечу, что по игре «Астана» была намного лучше в домашней игре, а «Селтик» был лучше в ответном поединке в Глазго. Мы принимаем судейские решения такими, какими они есть. Надеемся, что завтра мы будем довольны работой бригады рефери.
— Насколько важно поддерживать дисциплину команды при такой атмосфере на стадионе?
— Я думаю, это самый важный момент в игре. В прошлом году эмоции наших ребят подвели. Надеюсь, что завтра все будет хорошо. Не стоит забывать, что есть две игры, а не одна. Надо сохранять хладнокровие до конца поединка.
— Что будет значить для казахстанского клуба достичь групповой стадии Лиги чемпионов?
— Это тяжело описать, каким это будет достижением для казахстанского футбола. По европейским меркам сейчас у «Астаны» коэффициент
— Что Вы считаете хорошим результатом для «Астаны» в завтрашней игре?
— Устроит любой результат, но главное, чтобы мы в следующий четверг были на жеребьевке Лиги Чемпионов.
— Среди главнейших задач руководство «Астаны» поставило перед Вами цель пройти в один из групповых этапов еврокубков — Лиги Чемпионовили Лиги Европы. Эта миссия на сегодняшний день выполнена. Трудно ли настроить футболистов, когда основная задача уже решена? Как найти эту мотивацию, чтобы ребята двигались дальше?
— Я думаю, что команда не нуждается в дополнительной мотивации. Шанс сыграть в Лиге чемпионов уже дает стимул для наших футболистов. Я думаю, что они хорошо настроены на игру.
— В этом году возьмем реванш у «Селтика»?
— Я думаю, что в групповой раунд пройдет та команда, которая лучше сыграет в двух матчах. В последние годы «Селтик» значительно вырос, как клуб. У главного тренера появилась возможность год поработать с командой, и «Селтик» стал намного лучше.
— Будут ли завтра
— В современном футболе тяжело преподнести
— «Селтик» не проигрывает дома после матча против «Барселоны». Для Вас будет ли достижением выиграть здесь шотландскую команду?
— Команда, которая не проигрывает дома на протяжении восемь месяцев, заслуживает огромного уважения. Если у нас получится здесь выиграть, мы будем очень счастливы. В футболе есть не только победы, но и поражения. Так что, завтра можно ожидать всякое.
Ранее ожиданиями от предстоящего противостоянии поделились главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс и форвард «кельтов» Ли Гриффитс.
Первая игра между «Астаной» и «Селтиком» пройдет в ночь с 16 на 17 августа в Глазго и начнется в 00:45 по времени столицы Казахстана. Ответный матч состоится 22 августа.
Победитель пары «Астана» — «Селтик» будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов, а проигравший отправится в аналогичную стадию Лиги Европы.
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