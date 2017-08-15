На самом деле, многие из поклонников шотландского гранда очень даже довольны подобной выходкой жребия, вновь, как и год назад, сведшего в одну пару «Селтик» и «Астану». И понять их вполне можно — ведь до сих пор «кельты» имели лишь исключительно приятный опыт противостояний с представителями Казахстана. Однако все хорошее, как известно, когда-нибудь заканчивается… И будем надеяться, что в отношении шотландцев этот момент как раз-таки и наступил.



Никто не станет спорить с тем, что фаворитами предстоящего в Глазго поединка являются хозяева поля. В конце концов, там за них и домашние стены, и родной до боли газон, и оглушительная поддержка трибун в 60 с лишним тысяч луженых глоток. Условия для «кельтов», то есть, просто райские — оно и неудивительно, если учитывать, что стадион «Селтик Парк» имеет прозвище, ни много ни мало, Paradise. Что ж, будем, значит, ожидать войны в раю. Успешной для нас, разумеется. Никак не меньше.



Много, конечно, схожего у грядущего противостояния с тем, что состоялось год назад, но немало между ними и различий тоже. У руля соперников стоят все те же Брендан Роджерс и Станимир Стоилов, что и год назад. Шотландцы считают, что об «Астане» и Астане они знают теперь порядком больше, что, по мнению хайлендеров, обещает принести им немало пользы. Ой ли?.. Ситуация ведь сейчас совсем другая, нежели в 2016-м. Это у казахстанского чемпиона, а не у северян Туманного Альбиона, теперь в запасе домашний поединок, перед которым наша команда будет уже точно знать, какого результата ей необходимо добиться на «Астана Арене». Между прочим, до сих пор лучшая на данный момент футбольная дружина Казахстана ни разу (!) в своей истории не вылетала из еврокубка, проводя ответный поединок двухматчевого противостояния на вылет на своей территории. Никаких намеков. Просто — факт.



Однако для того, чтобы облегчить себе задачу на «Астана Арене», казахстанский чемпион должен, конечно же, сначала как можно удачнее выступить на «Селтик Парке». А это очень сложная задача, которую, в то же самое время, невыполнимой назвать никак нельзя. Думается, прошлогодняя битва в Глазго научила подопечных Станимира Стоилова многому. В первую очередь, — тому, что «Quod licet Iovi, non licet bovi». То, что легко сойдет с рук хозяевам, будет строжайшим образом караться в отношении гостей. На провокации искусных в этом ремесле шотландцев поддаваться будет смерти подобно. Помните прошлогодний поединок на «Селтик Парке»? Удаления Игоря Шитова и Дмитрия Шомко, а также пенальти в наши ворота на 92 минуте, с которого Мусса Дембеле и забил решивший все мяч. Множества красочных эпитетов на грани цензуры и за ее рамками удостоился тогда из Казахстана арбитр того несчастливого для нас рандеву румын Иштван Ковач… И вот, год спустя, — новое свидание с этим истинным потомком Влада Цепеша.



Притаившимся теперь, правда, за воротами, но вряд ли за последний год начавшим вдруг питать к казахстанским командам более теплые чувства…



Но все это, пусть и до боли неприятные, однако же нюансы. В первую очередь, все в Глазго будет зависеть, конечно, от самих футболистов казахстанского чемпиона, от их способности и готовности костьми лечь на чужом поле ради достижения устраивающего нашу команду результата. Все остальное — преходяще. Если игроки «Астаны» выдадут свой максимум, чего от своих подопечных постоянно требует их наставник, на «Селтик Парке» — все у нашего чемпиона должно быть в порядке. И реванш окажется вполне возможен.



А пока — ждем. Надеемся. Верим.