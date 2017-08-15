«Он поднял со дна «Курск». За что Путин благодарен владельцу «Утрехта»

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ГОВОРИТ, КАК ГВАРДЬОЛА, ВЫГЛЯДИТ, КАК ГВАРДЬОЛА

— Голландские клубы известны качественными футбольными школами. «Утрехт» такой же?

— Не совсем. «Утрехт» славен тем, что дает второе дыхание некогда многообещающим талантам. Часто бывает, что на старте карьеры футболист становится звездой, затем уезжает за границу, где затухает. «Утрехт» реанимирует таких. Свежий пример — марокканец Закария Лабиад. Он был одним из лучших воспитанников ПСВ в своем возрасте, но в 2012 году уехал в «Спортинг». Там не заиграл, стал мотаться по арендам и в январе этого года вернулся в Голландию — в «Утрехт». Здесь он заново раскрылся.

— Кого еще выделите?

— «Утрехт» — не команда звезд. Но это не значит, что интересных футболистов нет. Например, есть еще один марокканец Айюб, продукт школы «Утрехта». Правда, его участие в матче с «Зенитом» под вопросом. Точно не сыграют оба основных защитника Янссен и Леувин, эти ветераны очень хорошо взаимодействуют друг с другом, так что для «Утрехта» это гигантская потеря. Еще отмечу вратаря Йенсена и 21-летнего нападающего Керка — очень быстрый, перспективный голландец.

— Как и большинство голландских клубов, «Утрехт» любит атаковать?

— Совершенно верно. Главный тренер Эрик тен Хаг работал во второй команде «Баварии» вместе с Пепом Гвардьолой и многому научился у него. Он говорит, как Гвардьола, делает, как Гвардьола, даже выглядит, как Гвардьола! Он тоже лысый! «Утрехт» тактически гибок, и именно это помогло ему добраться до четвертого места в прошлом сезоне. «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд» — всем было трудно. Обычно «Утрехт» использует четырех защитников, но может выставить и трех, и пятерых. Все зависит от соперника. Тен Хаг наверняка постарается удивить Роберто Манчини.

— Вы говорите, что «Утрехт» — сложный соперник. Но четыре года назад он уступил люксембургскому «Дифферданжу» во втором отборочном раунде Лиги Европы.

— Голландский чемпионат обычно заканчивается очень поздно. А клубы, которые участвуют в плей-офф за попадание в Европу, финишируют еще позже. Тогда у «Утрехта» просто не было времени на подготовку: скомканная предсезонка, плохая форма игроков — вот и результат.

ЖДЕМ АДВОКАТА

— «Зенит» — худший жребий?

— Определенно! Все футболисты расстроены тем, что достался самый сильный соперник из возможных. Я разговаривал с главой скаутской службы «Утрехта», и он сказал: «Мы играем в Лиге Европы, но соперник — уровня Лиги чемпионов». Мне кажется, это самая точная характеристика. Рад только владелец «Утрехта» Франс ван Зоймерен.

— Почему?

— В 2000 году утонула атомная подводная лодка «Курск». России понадобилась помощь в том, чтобы поднять судно со дна Баренцева моря. Все отказывались — считали, это невозможно. А компания ван Зоймерена разработала масштабный план по подъему «Курска» — то ли при помощи гидравлических домкратов, то ли еще как-то. Сделать это было действительно сложно: сильное давление на дне, холодный климат, нестабильная погода… Но осенью 2001-го лодку подняли. За что получили благодарность лично от президента России Владимира Путина. После этого ван Зоймерен разбогател и стал давать лекции в Голландии на эту тему. В том году глава «Утрехта» часто бывал в Санкт-Петербурге и сейчас тоже обязательно прилетит. Он очень любит ваш город и вашу страну.

Бывший главный тренер «Зенита» Дик АДВОКАТ. Reuters

— А Дик Адвокат прилетит?

— Не уверен. Но, думаю, он обязательно посетит домашний матч «Утрехта» с «Зенитом». В Голландии знают и помнят о том, что Адвокат вместе с Корнелиусом Потом привел «Зенит» к победе в Кубке УЕФА.

— Кого из нынешнего «Зенита» знаете?

— Разумеется, Роберто Манчини. Очень сильный тренер. Из игроков знаю Кокорина. Этот футболист в течение долгих лет подает надежды, но все никак не может раскрыться.

— А в этом сезоне забил уже шесть мячей в восьми матчах.

— Да? Здорово! Еще я знаю Дзюбу, Жиркова, Ивановича. Всех, конечно, не назову, но звезд в «Зените» достаточно.

— Кто победит?

— «Зенит» должен легко обыгрывать «Утрехт» даже в гостях. Если петербуржцам удастся забить быстрый мяч, то все будет ясно. Мой прогноз — 2:0 в пользу российского клуба.