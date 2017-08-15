Азербайджанский «Карабах» победил датский «Копенгаген» в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

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Дебютант этой стадии азербайджанский «Карабах» принимал в Баку датский «Копенгаген» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил Махир Мадатов, отличившийся на 25-й минуте игры. Ответный матч пройдет 23 августа в датской столице.

Сегодня московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в Берне против швейцарского клуба «Янг Бойз». На предыдущей стадии швейцарцы выбили из борьбы киевское «Динамо», которое тренирует бывший наставник национальной сборной Беларуси Александр Хацкевич.

Футболисты пражской «Славии», одолевшие борисовский БАТЭ, встретятся в Никосии с кипрским АПОЭЛом. Португальский «Спортинг» в Лиссабоне будет соперничать с румынским клубом «Стяуа» из Бухареста, а немецкий «Хоффенхайм» на своем поле сыграет с английским «Ливерпулем».