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15 августа 2017, 21:33 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Азербайджанский «Карабах» победил датский «Копенгаген» в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят первые матчи раунда плей-офф за выход в групповой этап футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютант этой стадии азербайджанский Карабах принимал в Баку датский Копенгаген и добился победы с минимальным счетом 1:0. Увеличить
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Дебютант этой стадии азербайджанский «Карабах» принимал в Баку датский «Копенгаген» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил Махир Мадатов, отличившийся на 25-й минуте игры. Ответный матч пройдет 23 августа в датской столице.

Сегодня московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в Берне против швейцарского клуба «Янг Бойз». На предыдущей стадии швейцарцы выбили из борьбы киевское «Динамо», которое тренирует бывший наставник национальной сборной Беларуси Александр Хацкевич.

Футболисты пражской «Славии», одолевшие борисовский БАТЭ, встретятся в Никосии с кипрским АПОЭЛом. Португальский «Спортинг» в Лиссабоне будет соперничать с румынским клубом «Стяуа» из Бухареста, а немецкий «Хоффенхайм» на своем поле сыграет с английским «Ливерпулем».

15.08.2017 19:00 4-й отборочный раунд Tofig Bahramov - Republic Stadium
Карабах 1:0 Копенгаген
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Столе Сольбаккен
Голы
26′ Махир Мадатов 11
Составы
Ибрахим Шехич 13
Максим Медведев 5
Анси Аголли 25
Якуб Ржезничак 52
Бадави Гусейнов 55
Гара Гараев 2
Мигель Маркос Мадера Мичел 8
Уайльд-Дональд Геррье 17
Ришард Алмейда 20
Махир Мадатов 11
90′ Дино Ндлову 6
Афран Исмаилов 22
31 Робин Ольсен
3 Пьер Бенгтссон
20 Николай Бойлесен
22 Петер Анкерсен
27 Михаэль Люфтнер
6 Вильям Квист
88 Урош Матич
19 Федерико Сантандер
7 Беньямин Вербич 86′ 71′
14 Николай Томсен
23 Андрия Павлович 74′
28 Пьерос Сотириу
24 Юссеф Туту 68′
32 Данни Аманкво 90+3′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 1
5 Угловые 5
13 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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