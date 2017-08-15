«Зенит» включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с «Утрехтом»
ТАСС, 15 августа. Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер вошел в заявку команды на оба матча Лиги Европы против голландского «Утрехта». Заявка петербургского клуба опубликована на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Первый матч раунда
О подписании четырехлетнего контракта Краневиттера с «Зенитом» было объявлено 8 августа. 24-летний полузащитник стал четвертым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно.
Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико». Сезон-2016/17 футболист на правах аренды провел в «Севилье», за которую сыграл 32 матча и отдал одну голевую передачу. За «Зенит» аргентинец провел два матча — 9 августа с «Уралом» (1:1) и 13 августа с «Ахматом» (4:0).
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