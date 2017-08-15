Титов: «Астана» не проиграет в Шотландии

— Очень интересная пара, в которой лично я не считаю «Селтик» фаворитом. Шотландский футбол в последние годы разочаровывает болельщиков, конкуренция внутри страны не особенно велика. «Селтик» — флагман, но уже не так силён, как это было раньше. А вот «Астана» на подъёме. Это уже не та команда, что раньше, когда я играл в Казахстане. В этой квалификации уже позади осталась «Легия», которая год назад играла в группе. Абсолютно по делу астанчане прошли, команда крепкая, хороший тренерский штаб. У этой команды есть еврокубковый опыт. Я предполагаю, что даже на «Селтик Парк» игроки «Астаны» не растеряются.

Очень неплохая группа атаки у «Астаны». Африканские ребята великолепно выбегают в контратаку. «Селтик» пойдёт вперёд, но может закопаться в эшелонированной обороне, и тогда астанинцы сами могут выстрелить. Уверен, что «Астана» не проиграет в Шотландии.