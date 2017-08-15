Немецкая дуэль, «Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр
«СЭ» рассказывает о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду.
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Последний отборочный раунд Лиги чемпионов частенько сравнивают с 1/8 финала этого же турнира. Дескать, пробиться в группу через квалификацию бывает ничуть не легче, чем пройти в четвертьфинал. На самом деле тут не все так однозначно. Даже в «Турнире 15-ти», где собраны представители сильных чемпионатов, есть команды, которые сложно представить в
Матч «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» — это в первую очередь противостояние двух самых модных немецких тренеров (если не брать в расчет Йоахима Лева). Юрген Клопп работает в Англии уже почти два года — пора бы выиграть
Мерсисайдцы отправились в Германию без Филиппе Коутинью. Официальная причина отсутствия бразильца — травма спины, но, судя по всему, это лишь отговорки. Уже на этой неделе полузащитник может стать игроком «Барселоны». Помимо Коутинью «Ливерпуль» не сможет рассчитывать на травмированных Адама Лаллану, Дэнни Старриджа и Мамаду Сако. Зато все три главных летних новичка — Мохамед Салах, Доминик Соланке и Эндрю Робертсон — имеют шанс сыграть против «Хоффенхайма». Египтянин уже успел забить первый гол в официальной игре за «Ливерпуль» — в ворота «Уотфорда» в первом туре
Бундеслига стартует только в конце этой недели, но команда Нагельсманна тоже успела открыть сезон — в 1/32 Кубка Германии «Хоффенхайм» обыграл «Рот-Вайсс» со счетом 1:0.
Главный матч среды лишился яркой вывески задолго до стартового свистка. Самые яркие звезды «Ниццы» Марио Балотелли и Весли Снайдер не смогут сыграть против «Наполи»
«Наполи» пока еще не сыграл ни одного официального матча в новом сезоне, однако в товарищеских играх подопечные Маурицио Сарри выглядят достойно — пару недель назад они обыграли «Баварию», правда, состав мюнхенцев было далек от оптимального.
Из остальных матчей стоит выделить встречу
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