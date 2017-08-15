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15 августа 2017, 13:56 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Немецкая дуэль, «Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр

«СЭ» рассказывает о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду.

Все о матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Увеличить
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Последний отборочный раунд Лиги чемпионов частенько сравнивают с 1/8 финала этого же турнира. Дескать, пробиться в группу через квалификацию бывает ничуть не легче, чем пройти в четвертьфинал. На самом деле тут не все так однозначно. Даже в «Турнире 15-ти», где собраны представители сильных чемпионатов, есть команды, которые сложно представить в плей-офф главного евротурнира. При всем уважении к «Янг Бойз», «Истанбулу ББ» и «Стяуа», им едва ли по силам занять первое или второе место в группе.

По-настоящему огненных противостояний в 4-м отборочном раунде всего два: во вторник нас ждет битва «Хоффенхайма» с «Ливерпулем», а в среду будет интересно посмотреть за визитом «Ниццы» в гости к «Наполи».

Матч «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» — это в первую очередь противостояние двух самых модных немецких тренеров (если не брать в расчет Йоахима Лева). Юрген Клопп работает в Англии уже почти два года — пора бы выиграть что-то серьезное. Юлиану Нагельсманну проще: история 29-летнего специалиста, который вытащил команду из немецкой деревни в Лигу чемпионов, — это один из главных хитов прошлого сезона. Для поддержания реноме молодому тренеру достаточно будет не провалиться в чемпионате, ну, а если он ухитрится пройти «Ливерпуль» с Клоппом и окажется в групповом турнире Лиги чемпионов, то в Хоффенхайме его точно будут носить на руках если не до конца карьеры, то до конца сезона точно.

Мерсисайдцы отправились в Германию без Филиппе Коутинью. Официальная причина отсутствия бразильца — травма спины, но, судя по всему, это лишь отговорки. Уже на этой неделе полузащитник может стать игроком «Барселоны». Помимо Коутинью «Ливерпуль» не сможет рассчитывать на травмированных Адама Лаллану, Дэнни Старриджа и Мамаду Сако. Зато все три главных летних новичка — Мохамед Салах, Доминик Соланке и Эндрю Робертсон — имеют шанс сыграть против «Хоффенхайма». Египтянин уже успел забить первый гол в официальной игре за «Ливерпуль» — в ворота «Уотфорда» в первом туре премьер-лиги.

Бундеслига стартует только в конце этой недели, но команда Нагельсманна тоже успела открыть сезон — в 1/32 Кубка Германии «Хоффенхайм» обыграл «Рот-Вайсс» со счетом 1:0.

Главный матч среды лишился яркой вывески задолго до стартового свистка. Самые яркие звезды «Ниццы» Марио Балотелли и Весли Снайдер не смогут сыграть против «Наполи» из-за травм. Жаль, было бы здорово понаблюдать за очередным визитом СуперМарио в Италию. Люсьен Фавр пока не придумал, кем можно заменить ударного форварда, и старт сезона «Ницца» провалила. В первых двух матчах чемпионата Франции красно-черные забили всего один гол и уступили «Сент-Этьенн» и «Труа».

«Наполи» пока еще не сыграл ни одного официального матча в новом сезоне, однако в товарищеских играх подопечные Маурицио Сарри выглядят достойно — пару недель назад они обыграли «Баварию», правда, состав мюнхенцев было далек от оптимального.

Из остальных матчей стоит выделить встречу экс-динамовца Александра Епуряну с экс-спартаковцем Нико Парехой в рамках противостояния «Истанбул ББ» — «Севилья», визит «Астаны» на «Селтик Парк» и попытку Данни вернуться в Лигу чемпионов вместе со «Славией». Во вторник португалец сыграет против АПОЭЛ на Кипре. 6 лет назад он проигрывал островитянам с «Зенитом», но потом выходил из группы главного еврокубка. Повторится ли история на этот раз?

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