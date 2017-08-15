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15 августа 2017, 14:25 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Готов ли «Селтик» к газону «Астана Арены»

Столичной «Астане» предстоит противостояние с шотландским «Селтиком» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов, пишет Sports.kz.

В прошлом году итогом матчей стала победа «кельтов», хотя в Астане была зафиксирована ничья 1:1. Насколько трудно будет «Селтику» снова играть на синтетическом газоне «Астана Арены» Sports.kz рассказал футбольный обозреватель The Scottish Sun Кенни Миллар.

— Как сказал Брендан Роджерс, у его подопечных уже есть опыт игры на этом поле, поэтому я уверен, что во второй раз «кельтам» будет легче к нему подготовиться. Несомненно, это обстоятельство будет учтено тренером при подготовке своей тактики и выборе состава на матч, — сказал Миллар.

Матч «Астана» — «Селтик» пройдет 22 августа в 21:30.

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