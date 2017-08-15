«Селтик». О мести и о чести

Что ж, у нашего чемпиона есть теперь веский повод поквитаться с глазвегианцами — и за себя, и за географических соседей в лице горняков. Тем более, что и обстоятельства тому, кажется, благоприятствуют: впервые казахстанская команда стартовый матч с «Селтиком» будет проводить на чужой территории. А ответный, соответственно, — дома.



Нет смысла в очередной раз рассказывать о том, какое положение занимают в настоящее время в шотландском клубном футболе «Селтик» — это безусловный лидер в своей страны, забывший уже, когда и проигрывал в официальных поединках на внутренних фронтах. Когда-то таковым являлся и «Глазго Рейнджерс», однако, в силу различных причин, сейчас достойных соперников у визави «Астаны» в родной стране нет. С одной стороны это, конечно, формирует у игроков «Селтика» психологию абсолютных победителей, с другой — заставляет некоторых из них становиться излишне самоуверенными.



В прошлом сезоне «кельты» в очередной раз выиграли в Шотландии все, что можно. Параллельно они сумели в отдельных матчах пошуметь и на уровне Лиги Чемпионов УЕФА, так что недооценивать такого оппонента точно ни в коем случае нельзя. Впрочем, не воспринимать своих соперников всерьез «Астана», кажется, не умеет в принципе. Что настраивает, в целом, на оптимистический лад.



В чемпионате Шотландии-2016/2017 золотые медали «Селтику» завоевывали:

Крэйг Гордон (1982) — 35 (- 20), Скотт Синклейр (1989, Англия) — 35−21, Скотт Браун (1985) — 33−1, Патрик Робертс (1997, Англия) — 32−9, Каллум Макгрегор (1993) — 31−6, Стюарт Армстронг (1992) — 31−15, Микаэль Люстиг (1986, Швеция) — 29−1, Мусса Дембеле (1996, Франция) — 29−17, Джеймс Форрест (1991) — 28−6, Эрик Святченко (1991, Дания) — 28−1, Нир Биттон (1991, Израиль) — 26−1, Йозо Шимунович (1994, Хорватия) — 25−1, Киран Тирни (1997) — 24−1, Ли Гриффитс (1990) — 23−12, Том Рогич (1992, Австралия) — 22−7, Дедрик Боята (1990, Бельгия) — 17−5, Кристиан Гамбоа (1989, Коста-Рика) — 17, Эмилио Исагирре (1986, Гондурас) — 12, Лиам Хендерсон (1996) — 10−1, Коло Туре (1981, Кот-д’Ивуар) — 9, Гари Маккей-Стивен (1990) — 8, Райан Кристи (1995) — 5−1, Дорус де Врис (1980, Голландия) — 4 (- 4), Куасси Эбуэ (1997, Кот-д’Ивуар) — 4, Джек Эйтчисон (2000) — 2, Иан О’Коннелл (1995, Ирландия) — 2, Саиди Янко (1995, Швейцария) — 2, Энтони Рэлстон (1998) — 1, Келвин Миллер (1998) — 1, Майкл Джонстон (1999) — 1, Надир Чифтчи (1992, Голландия/Турция) — 1.

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс AFP 2017





По окончании прошлого чемпионата Шотландии из «Селтика» ушли Робертс (вернулся из аренды в «Манчестер Сити»), Исагирре (в «Аль Фейха», Саудовская Аравия, за 1,4 миллиона евро), Маккей-Стивен (в «Абердин»), О’Коннелл («Бери»), Коло Туре.



Пришли же в команду этим летом купленный за 5 миллионов евро Оливье Нтчам («Манчестер Сити»), Джонни Хейз («Абердин»), Кундэй Беню («Ипсвич»). Из аренд возвратились Кристофер Айер («Килмарнок»), Надир Чифтчи (польская «Погонь», Щецин) и некоторые молодые воспитанники клуба.



В целом, можно отметить, что состав «Селтика» в это межсезонье изменился не слишком основательно. Впрочем, нет теперь в команде важного для нее не так давно игрока Патрика Робертса. Зато появились молодой талантливый Оливье Нтчам и опытный Джонни Хейз. Костяк же коллектива сохраняется уже на протяжении определенного времени.



В стартовавшем чемпионате Шотландии-2017/2018 Брендан Роджерс задействовал пока только 14 игроков: Крэйг Гордон (1982) — 2 (- 1), Ли Гриффитс (1990) — 2−2, Скотт Синклейр (1989, Англия) — 2−1, Оливье Нтчам (1996, Франция) — 2−1, Каллум Макгрегор (1993) — 2−1, Микаэль Люстиг (1986, Швеция) — 2, Джеймс Форрест (1991) — 2, Йозо Шимунович (1994, Хорватия) — 2, Киран Тирни (1997) — 2, Скотт Браун (1985) — 2, Нир Биттон (1991, Израиль) — 2, Джонни Хейз (1987, Ирландия) — 2, Том Рогич (1992, Австралия) — 2, Стюарт Армстронг (1992) — 2. При этом необходимо знать, что травмированы на данный момент в составе «кельтов» центрбеки Эрик Святченко, Дедрик Боята, правый защитник Кристиан Гамбоа, основной центрфорвард Мусса Дембеле.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 16.08.2017, 21:45 -:- Селтик Астана