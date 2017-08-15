«Селтик». О мести и о чести
«Селтик» из Глазго представлять казахстанским футбольным болельщикам не нужно — за последние пять еврокубковых сезонов шотландский гранд уже в третий раз встает на пути отечественных клубов в групповой турнир Лиги Чемпионов УЕФА. В 2013-м «кельты» отправили из
плей-офф квалификации главного еврокубка в группу Лиги Европы «Шахтер», год назад остановили на стадии третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Астану».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Что ж, у нашего чемпиона есть теперь веский повод поквитаться с глазвегианцами — и за себя, и за географических соседей в лице горняков. Тем более, что и обстоятельства тому, кажется, благоприятствуют: впервые казахстанская команда стартовый матч с «Селтиком» будет проводить на чужой территории. А ответный, соответственно, — дома.
Нет смысла в очередной раз рассказывать о том, какое положение занимают в настоящее время в шотландском клубном футболе «Селтик» — это безусловный лидер в своей страны, забывший уже, когда и проигрывал в официальных поединках на внутренних фронтах.
В прошлом сезоне «кельты» в очередной раз выиграли в Шотландии все, что можно. Параллельно они сумели в отдельных матчах пошуметь и на уровне Лиги Чемпионов УЕФА, так что недооценивать такого оппонента точно ни в коем случае нельзя. Впрочем, не воспринимать своих соперников всерьез «Астана», кажется, не умеет в принципе. Что настраивает, в целом, на оптимистический лад.
В чемпионате Шотландии-2016/2017 золотые медали «Селтику» завоевывали:
Крэйг Гордон (1982) — 35 (- 20), Скотт Синклейр (1989, Англия) — 35−21, Скотт Браун (1985) — 33−1, Патрик Робертс (1997, Англия) — 32−9, Каллум Макгрегор (1993) — 31−6, Стюарт Армстронг (1992) — 31−15, Микаэль Люстиг (1986, Швеция) — 29−1, Мусса Дембеле (1996, Франция) — 29−17, Джеймс Форрест (1991) — 28−6, Эрик Святченко (1991, Дания) — 28−1, Нир Биттон (1991, Израиль) — 26−1, Йозо Шимунович (1994, Хорватия) — 25−1, Киран Тирни (1997) — 24−1, Ли Гриффитс (1990) — 23−12, Том Рогич (1992, Австралия) — 22−7, Дедрик Боята (1990, Бельгия) — 17−5, Кристиан Гамбоа (1989, Коста-Рика) — 17, Эмилио Исагирре (1986, Гондурас) — 12, Лиам Хендерсон (1996) — 10−1, Коло Туре (1981, Кот-д’Ивуар) — 9, Гари
По окончании прошлого чемпионата Шотландии из «Селтика» ушли Робертс (вернулся из аренды в «Манчестер Сити»), Исагирре (в «Аль Фейха», Саудовская Аравия, за 1,4 миллиона евро),
Пришли же в команду этим летом купленный за 5 миллионов евро Оливье Нтчам («Манчестер Сити»), Джонни Хейз («Абердин»), Кундэй Беню («Ипсвич»). Из аренд возвратились Кристофер Айер («Килмарнок»), Надир Чифтчи (польская «Погонь», Щецин) и некоторые молодые воспитанники клуба.
В целом, можно отметить, что состав «Селтика» в это межсезонье изменился не слишком основательно. Впрочем, нет теперь в команде важного для нее не так давно игрока Патрика Робертса. Зато появились молодой талантливый Оливье Нтчам и опытный Джонни Хейз. Костяк же коллектива сохраняется уже на протяжении определенного времени.
В стартовавшем чемпионате Шотландии-2017/2018 Брендан Роджерс задействовал пока только 14 игроков: Крэйг Гордон (1982) — 2 (- 1), Ли Гриффитс (1990) — 2−2, Скотт Синклейр (1989, Англия) — 2−1, Оливье Нтчам (1996, Франция) — 2−1, Каллум Макгрегор (1993) — 2−1, Микаэль Люстиг (1986, Швеция) — 2, Джеймс Форрест (1991) — 2, Йозо Шимунович (1994, Хорватия) — 2, Киран Тирни (1997) — 2, Скотт Браун (1985) — 2, Нир Биттон (1991, Израиль) — 2, Джонни Хейз (1987, Ирландия) — 2, Том Рогич (1992, Австралия) — 2, Стюарт Армстронг (1992) — 2. При этом необходимо знать, что травмированы на данный момент в составе «кельтов» центрбеки Эрик Святченко, Дедрик Боята, правый защитник Кристиан Гамбоа, основной центрфорвард Мусса Дембеле.
На данный момент в текущем еврокубковом сезоне в рамках квалификации Лиги Чемпионов УЕФА «Селтик» провел четыре поединка. Сначала под напором «кельтов» пал североирландский «Линфилд» — 2:0 (автогол и точный удар Рогича) в Белфасте и 4:0 (мячи забили Синклейр — 2, Рогич, Армстронг) в Глазго. Затем уже глазвегианцам пришлось проходить тестирование норвежским «Русенборгом» — 0:0 на своем поле и победа 1:0 (гол на счету Форреста) на чужой территории. Можно отметить, что в поединках с этим непростым соперником Брендан Роджерс использовал тактическую схему 4−5−1, где на острие атаки играл сначала Рогич, а затем Форрест. Периодически на этой позиции выступает и Гриффитс. Но самая большая головная боль наставника «кельтов» на данный момент — это, конечно, в отсутствие травмированных Боята и Святченко, центр обороны. Здесь
Думается, Станимир Стоилов и Брендан Роджерс полагают, что хорошо представляют себе, чего можно ждать друг от друга. И здесь, пожалуй, очень важно будет, кто из участников данной тренерской дуэли сумеет удивить своего визави. В целом, импровизация в данном двухматчевом противостоянии может оказаться весьма важным компонентом итогового успеха.
Остается теперь только дождаться первого рандеву, чтобы попытаться понять, кому в этой паре выход в группу Лиги Чемпионов УЕФА нужнее. Очень хочется верить, что «Астане»… В конце концов, пришло время мести. Которая является для наших делом чести.
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