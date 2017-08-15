ЦСКА: «Янг Бойз» сложнее, чем «Монако»

Евгений ЗЫРЯНКИН

Со швейцарскими командами дела у наших идут в последнее время туго. Еще не забылось, как четыре года назад напугал футбольную Россию, точь-в-точь как Тараканище из детского стишка, деревенский «Санкт-Галлен», к ногам которого в итоге кидали красно-белые шарфы. Такого же калибра «Сьон», не далее как в позапрошлой Лиге Европы, выставил на мороз «Рубин». А незадолго до «Санкт-Галлена» знаменитый «Базель» досрочно прервал едва начавшийся поход в плей-офф «Зенита», а ослепительно богатый в те дни «Анжи» чуть не обломал золотые зубы об «Янг Бойз», опередив того в группе всего-то на один лишний мяч в разности и по всем статьям проиграв ключевой матч в Берне. Том самом, где сегодня предстоит выступить ЦСКА.

И ладно бы все опасения исчерпывались перечнем старых игр, к которым армейцы не имеют никакого отношения, да и у «Янг Бойз» оно уже весьма отдаленное. Куда важнее тот факт, что клуб из столицы Швейцарии в настоящий момент, прямо сейчас, силен и хорош собой, демонстрирует мощный футбол и, что нужно отметить особо, выглядит сбалансированнее москвичей. У него нет проседающих линий и откровенно слабых исполнителей, да и командное взаимодействие более отлажено. А в ЦСКА среди форвардов — невразумительный Оланаре, которым атаку можно только ослабить, и есть естественного свойства проблемы в обороне, когда соперник быстрый и маневренный. Как, например, «Янг Бойз».

4 раза играл ЦСКА в решающем перед групповым этапом раунде Лиги чемпионов и все время оказывался сильнее соперников. В 1992 году армейцы взяли верх над «Барселоной», в 2004 — над «Глазго», в 2007 — над «Ружомбероком», в 2015 — над «Спортингом».

Такие соперники — без громкого имени, но с прилично поставленной игрой — наиболее неприятны для армейцев. Чешские «Виктория», «Спарта» — тоже с этой поляны ягоды. ЦСКА в предыдущих сезонах намного проще, во всяком случае, ментально, было сражаться с тяжеловесами — «Манчестер Сити», «МЮ», «Монако». Порой москвичам удавалось не только справляться с бесконечным нажимом гигантов, но и отвечать нокаутирующими ударами. А с изначально равных позиций или вообще «первым номером» ЦСКА в Европе обычно состязаться нелегко: сразу начинают выпирать его недостатки и хронический кадровый дефицит. Превозмогать, как показывает многолетний опыт, у красно-синих получается куда лучше, чем превосходить.

1.55 — Коэффициент Winline на то, что ЦСКА не проиграет «Янг Бойзу» в первом матче отборочного этапа Лиги чемпионов.

Возможно, в этом подходе и скрывается ключ от победы над «Янг Бойз». Швейцарцы в родных стенах наверняка постараются доминировать и наступать, чтобы обеспечить себе голевой запас для ответной игры. То есть в собственных глазах они предстанут фаворитами этого противостояния, и ЦСКА будет готов к тому, что большую часть встречи придется провести на своей половине. Но не отсиживаться у ворот, ревностно их оберегая, а притаиться в засаде и распрямлять в нужный момент пружину атаки. То есть вести себя так, будто напротив не «Янг Бойз», а гранд европейского футбола.

Не исключено, однако, что доматчевое изучение соперника навело тренерский штаб вице-чемпионов России на более прогрессивные мысли, и они приготовили для швейцарцев совершенно неожиданный встречный ход. Все-таки штурмовой отряд ЦСКА пребывает сейчас в отличной форме, и глупо этим не воспользоваться. Прекрасен Дзагоев, великолепен Головин, да и талант Витинью раскрывается все шире. А недавно у армейцев появилось еще одно потрясающее оружие — бомбардир Щенников.

«ЦСКА по своему уровню находится рядом с киевским “Динамо” и “Шахтером”, которые мы прошли. Особо хочу выделить в составе армейцев Дзагоева». Ади ХЮТТЕР, главный тренер «Янг Бойз».

Надо еще учесть, что «Янг Бойз», узнав свой жребий, радостно потирал руки, будучи уверен, что ему очень повезло с соперником. Но эта бравада всегда чревата недооценкой или же, наоборот, призвана скрыть тревогу и волнение — ведь совсем не учитывать лигочемпионский стаж и сумму мастерства армейцев, как и их послужной список, в котором есть немало завидных успехов, нельзя. Тем более — команде из Берна, которая пока еще не дорастала до больших высот и значительных побед. Поэтому, как кажется, психологически москвичам будет легче, чем их соперникам. Они через все это проходили уже не раз.

ЯНГ БОЙЗ — ЦСКА

Сегодня. Берн. «Стад де Суис». 21.45 (Матч ТВ — 21.40).

ПОТЕРИ: Шефери (травм.) — .

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

Ответный матч — 23 августа.