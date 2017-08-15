Последний барьер: ПФК ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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Первый матч ЦСКА и «Янг Бойз» пройдет во вторник в Берне, ответная игра состоится 23 августа в Москве.

Первая встреча

Ранее армейцам никогда не приходилось встречаться с «Янг Бойз», но стоит отметить, что клуб из Берна ассоциируется у поклонников «красно-синих» с форвардом Сейду Думбия, который до перехода в ЦСКА играл именно за «Янг Бойз».

ЦСКА ранее всего лишь дважды встречался с клубом из Швейцарии — на групповом этапе Лиги Европы-2010/11 армейцы дважды разгромили «Лозанну». При этом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов армейцам всегда сопутствовала удача: на этой стадии ЦСКА всегда проходил соперников, обеспечивая себе путевку в групповой этап турнира. При этом «Янг Бойз» такими успехами похвастать не может, швейцарцы раунд плей-офф не проходили ни разу.

Однако расслабляться «красно-синим» не стоит, ведь ближайший соперник в 3-м квалификационном раунде одержал победу по сумме двух матчей над киевским «Динамо», а за свою историю в двух домашних встречах с российскими командами, «Зенитом» и «Анжи», праздновал успех.

«Могу сказать, что соперник нам достался серьезный, швейцарцы обыграли в предыдущем раунде киевское “Динамо”, что говорит об их силе», — подчеркнул защитник армейского клуба Виктор Васин, слова которого приводятся на официальном сайте ЦСКА.

«Играть, как со «Спартаком»

К первой игре соперники подходят в приподнятом настроении: «Янг Бойз» разгромил «Брайтенрайн» в 1/32 финала Кубка Швейцарии, ЦСКА же добился волевой победы в принципиальной встрече с московским «Спартаком».

«Скажу, что у ЦСКА есть все шансы пройти “Янг Бойз”, судя по последней игре со “Спартаком”, в которой армейцы были гораздо сильнее и одержали заслуженную победу, несмотря на то, что отыгрывались, — заявил агентству “Р-Спорт” экс-голкипер армейцев Валерий Новиков. — Поэтому ждем выхода в групповую стадию. Хотя соперник и не из легких. С греками (АЕКом) ничего особенного не было, легко прошли, и здесь есть все шансы, если будут играть так, как со “Спартаком”. Да и с возвращением (Игоря) Акинфеева появилась дополнительная уверенность в обороне».

Ключевым фактором в предстоящих встречах в Лиге чемпионов, по мнению полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, станут терпение и опыт. «Янг Бойз» — команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут, — признался Дзагоев.

Как отметил главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко, «Янг Бойз» силен своей физической подготовкой и организацией игры.

«Уровень несеяных команд, которые могли нам достаться, примерно одинаков, поэтому то, что нам выпал именно “Янг Бойз”, мы восприняли спокойно. Швейцарские футболисты сильны физически, а команды отличаются хорошей организацией игры, так что двухматчевое противостояние обещает быть очень сложным», — цитирует Ганчаренко сайт ЦСКА.