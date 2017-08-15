ЦСКА проведет первый матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию Лиги чемпионов
БЕРН /Швейцария/, 15 августа. /ТАСС/. ЦСКА сыграет во вторник в гостях со швейцарским клубом «Янг Бойз» в первом матче раунда
плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом турнире главного еврокубка.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У ЦСКА остался последний соперник на пути в основную стадию Лиги чемпионов — второй клуб Швейцарии прошлого сезона «Янг Бойз». Весной команду из столицы страны опередил лишь «Базель», который был намного сильнее остальных конкурентов. Бернцы же предпринимают пятую за 12 лет попытку пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, в третьем квалификационном раунде убрав с пути
С динамовцами клуб из Берна проводил на домашней арене ответный матч и сумел в самой концовке добиться решающего преимущества — не без помощи голкипера киевлян Максима Коваля. «Янг Бойз» на своем поле играет в агрессивный вертикальный футбол, и на оборону ЦСКА, которая в нынешнем сезоне не блещет, а также голкипера Игоря Акинфеева, будет оказано немалое давление.
Гроза Украины
Год назад «Янг Бойз» сумел остановить на пути в Лигу чемпионов другой украинский клуб — «Шахтер», однако в раунде
Неудачнику серии ЦСКА и «Янг Бойз» также гарантировано продолжение борьбы во втором по значимости еврокубке. И если для швейцарского клуба основная стадия Лиги чемпионов пока заколдована, ЦСКА в последний раз не сумел пробиться в группу сквозь квалификацию 14 лет назад, когда уже во 2-м раунде уступил македонскому «Вардару» (1:2, 1:1). В нынешнем сезоне армейцы уже преодолели сопротивление греческого клуба АЕК (2:0, 1:0).
ЦСКА отправился в Берн в отличном настроении после субботней победы над чемпионом России «Спартаком» в главном дерби страны — 2:1. К 82-й минуте армейцы уступали в счете, однако голы Георгия Щенникова и Витиньо сумели переломить ход матча. После шести туров чемпионата России
«Янг Бойз» является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул «парни» завоевали в 1986 году. «Золотым» стал для клуба период с 1956 по 1960 год, когда под руководством немца Альберта Зинга были завоеваны четыре чемпионства, а в 1959 году «Янг Бойз» играл в полуфинале Кубка чемпионов, проиграв французскому «Реймсу».
В ЦСКА выделили Дзагоева
Нынешний «Янг Бойз» возглавляет 47-летний специалист из Австрии Адольф Хюттер, лидером атак является 33-летний француз Гийом Оаро, а капитаном — долгие годы выступавший за сборную Швейцарии Стив фон Берген. Оаро, а также сербского форварда Миралема Сулеймани накануне встречи отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Хюттер, в свою очередь, выделил полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а также опытную линию обороны и вратаря Акинфеева.
В чемпионате страны «Янг Бойз» сыграл уже четыре матча, набрав девять очков и лишь на очко отставая от лидера «Цюриха». В прошлую среду «Янг Бойз» после трех побед подряд на своем поле потерпел поражение от «Туна» (0:4), а в субботу сумел в гостях взять верх в кубковой встрече с «Брайтенрайном» (3:0).
Матч «Янг Бойз» — ЦСКА пройдет на «Стад де Суисс» в Берне, начало — 21:45 мск. Главный арбитр — Давид Фернандес Борбалан из Испании. Ответная встреча состоится 23 августа в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter