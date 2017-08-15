ЦСКА проведет первый матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию Лиги чемпионов

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У ЦСКА остался последний соперник на пути в основную стадию Лиги чемпионов — второй клуб Швейцарии прошлого сезона «Янг Бойз». Весной команду из столицы страны опередил лишь «Базель», который был намного сильнее остальных конкурентов. Бернцы же предпринимают пятую за 12 лет попытку пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, в третьем квалификационном раунде убрав с пути вице-чемпиона Украины киевское «Динамо» (1:3, 2:0). Предыдущие четыре были неудачными: в основную стадию Лиги чемпионов «Янг Бойз» ни разу не выходил.

С динамовцами клуб из Берна проводил на домашней арене ответный матч и сумел в самой концовке добиться решающего преимущества — не без помощи голкипера киевлян Максима Коваля. «Янг Бойз» на своем поле играет в агрессивный вертикальный футбол, и на оборону ЦСКА, которая в нынешнем сезоне не блещет, а также голкипера Игоря Акинфеева, будет оказано немалое давление.

Гроза Украины

Год назад «Янг Бойз» сумел остановить на пути в Лигу чемпионов другой украинский клуб — «Шахтер», однако в раунде плей-офф бернцы уступили немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха с общим счетом 2−9. Еврокубковый сезон «Янг Бойз» продолжил в Лиге Европы, однако не сумел выйти из группы.

Неудачнику серии ЦСКА и «Янг Бойз» также гарантировано продолжение борьбы во втором по значимости еврокубке. И если для швейцарского клуба основная стадия Лиги чемпионов пока заколдована, ЦСКА в последний раз не сумел пробиться в группу сквозь квалификацию 14 лет назад, когда уже во 2-м раунде уступил македонскому «Вардару» (1:2, 1:1). В нынешнем сезоне армейцы уже преодолели сопротивление греческого клуба АЕК (2:0, 1:0).

ЦСКА отправился в Берн в отличном настроении после субботней победы над чемпионом России «Спартаком» в главном дерби страны — 2:1. К 82-й минуте армейцы уступали в счете, однако голы Георгия Щенникова и Витиньо сумели переломить ход матча. После шести туров чемпионата России красно-синие занимают четвертое место, на четыре очка отставая от лидирующего «Зенита».

«Янг Бойз» является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул «парни» завоевали в 1986 году. «Золотым» стал для клуба период с 1956 по 1960 год, когда под руководством немца Альберта Зинга были завоеваны четыре чемпионства, а в 1959 году «Янг Бойз» играл в полуфинале Кубка чемпионов, проиграв французскому «Реймсу».

В ЦСКА выделили Дзагоева

Нынешний «Янг Бойз» возглавляет 47-летний специалист из Австрии Адольф Хюттер, лидером атак является 33-летний француз Гийом Оаро, а капитаном — долгие годы выступавший за сборную Швейцарии Стив фон Берген. Оаро, а также сербского форварда Миралема Сулеймани накануне встречи отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Хюттер, в свою очередь, выделил полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а также опытную линию обороны и вратаря Акинфеева.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 15.08.2017, 21:45 -:- Янг Бойз ЦСКА

В чемпионате страны «Янг Бойз» сыграл уже четыре матча, набрав девять очков и лишь на очко отставая от лидера «Цюриха». В прошлую среду «Янг Бойз» после трех побед подряд на своем поле потерпел поражение от «Туна» (0:4), а в субботу сумел в гостях взять верх в кубковой встрече с «Брайтенрайном» (3:0).

Матч «Янг Бойз» — ЦСКА пройдет на «Стад де Суисс» в Берне, начало — 21:45 мск. Главный арбитр — Давид Фернандес Борбалан из Испании. Ответная встреча состоится 23 августа в Москве.