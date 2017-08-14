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Васину вновь указали на ошибки. И тут слово взял Гончаренко…

Защитник ЦСКА Виктор Васин на пресс-конференции перед матчем с «Янг Бойз» не успел ответить на вопрос, читает ли он постоянную критику в свой адрес в прессе.

— Защитник «Янг Бойз» признался, что видел Мариу Фернандеса только на фотографии. А насколько хорошо вы знаете предстоящего соперника?

— Трудно кого-то выделить в составе «Янг Бойз». Их игр я особо не видел. Но у нас еще есть время. Сегодня будет теория, разберем, посмотрим.

— В чем особенность швейцарской команды?

— Агрессивная, молодая. Больше я вряд ли вам что-то скажу. Так как в России чемпионат Швейцарии не освещается.

— Такие победы в дерби меняют коллектив?

— Не могу сказать, что-то изменилось. Но любая победа добавляет положительных эмоций. А над «Спартаком» — тем более.

— Два фактора — искусственное поле и то, что вы играли в субботу дерби, а «Янг Бойз» проводил кубковый матч со слабой командой и сэкономил силы — могут создать трудности армейцам?

— Не думаю. Мы в чемпионате России несколько игр в сезоне проводим на искусственных полях. 12-го числа и ЦСКА, и «Янг Бойз» сыграли свои матчи. Мы уже привыкли к такому плотному графику.

— Виктор, вас критикуют все, кому не лень. Как вы все это воспринимаете и вообще читаете ли вы прессу?

— Думаю, для него важнее моя критика, — взял слово Виктор Гончаренко. — А вообще сейчас пошла мода. Что когда у наших ворот возникает любой опасный момент, значит, виноват Васин. Вы не пытаетесь даже разобраться в причинах случившегося, а сразу критикуете только его.

— Для вас есть разница играть в центре тройки центральных защитников или на краях?

— Разница принципиальная. Но в целом я играл много раз и там, и там.

— Что из себя представляет команда «Янг Бойз»?

— Это команда достаточно хорошо знает, как она действует и в атаке, и в обороне. Дома «Янг Бойз» играет гораздо сильнее, чем на выезде. Есть в состав и довольно известные исполнители — Сулеймани, Оаро. Нас ждет напряженный матч. Не забывайте, что киевское «Динамо» и «Шахтер» были выбиты этим коллективом.

— В ответном матче с киевским «Динамо» бросилось в глаза, что швейцарцы делают ставку на верховые забросы в штрафную и довольно жестко играют против вратаря. Обращаете особое внимание на эти моменты?

— Не могу сказать, что «Янг Бойз» играет только длинными передачами и больше обычного воздействуют на вратаря. С учетом результатов домашних матчей, за исключением крупного поражения от «Туна», этот коллектив в родных стенах действует агрессивно. В принципе, это нормально для современного футбола.

— Киевское «Динамо» тренирует ваш соотечественник — Александр Хацкевич. Обсуждали с ним игры с «Янг Бойз»?

— Конечно. Мы в хороших отношениях, достаточно часто общаемся. И только по поводу швейцарской команды, но и вообще по разным играм.

— Согласны, что киевское «Динамо» много тянуло время и за это было наказано. И что нам ждать от ЦСКА?

— Затяжка времени — естественная вещь. Все-таки они выиграли дома — 3:1. Такова стратегия.

— Вы сказали, что для Васина гораздо важнее ваша критика, чем-то, что пишут о нем в прессе. А что вы сейчас говорите Головину, которого все превозносят после дерби со «Спартаком»?

— Вижу Головина каждый день. Его не надо направлять. Это тот же мальчик, который любит футбол. Который готов после каждой игры прийти и попросить мячик — дайте мне еще поиграться. Если бы его действительно заносило, мы бы приняли меры. Но он такой же как и был!