Тренер ЦСКА Гончаренко: Успехи Головина не отразились негативно на его личных качествах

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ЦСКА во вторник проведет с «Янг Бойз» первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В субботу армейцы обыграли в рамках чемпионата страны «Спартак» (2:1), и, как заявил после встречи Гончаренко, именно действия Головина перевернули ход игры.

«Вижу Головина каждый день и его особо направлять не надо: он все тот же мальчик, который любит футбол, который после игры приходит и просит мяч поиграться, как во дворе. Если бы его “понесло”, мы бы, конечно, все вместе поставили бы его на место. Но его не заносит, он все такой же, каким я его знал год-полтора назад», — поделился Гончаренко.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший — в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.