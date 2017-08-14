Тренер ЦСКА Гончаренко: Успехи Головина не отразились негативно на его личных качествах
БЕРН /Швейцария/, 14 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Последние успехи полузащитника ЦСКА Александра Головина никак на него не повлияли, он остается все тем же мальчиком, который любит футбол. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСКА во вторник проведет с «Янг Бойз» первый матч раунда
«Вижу Головина каждый день и его особо направлять не надо: он все тот же мальчик, который любит футбол, который после игры приходит и просит мяч поиграться, как во дворе. Если бы его “понесло”, мы бы, конечно, все вместе поставили бы его на место. Но его не заносит, он все такой же, каким я его знал
Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший — в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter