«Зенит» не включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с «Утрехтом»

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Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» состоится в среду в Нидерландах. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

«Имя игрока Матиаса Краневиттера не фигурирует в заявке, предоставленной санкт-петербургским “Зенитом” для участия в плей-офф квалификации Лиги Европы», — сказали в пресс-службе УЕФА. Также в организации отметили, что крайний срок подачи заявок был 7 августа.

О подписании четырехлетнего контракта Краневиттера с «Зенитом» было объявлено 8 августа. 24-летний полузащитник стал четвертым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно.

Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико». Сезон-2016/17 футболист на правах аренды провел в «Севилье», за которую сыграл 32 матча и отдал одну голевую передачу. За «Зенит» аргентинец провел два матча — с «Уралом» (1:1) 9 августа и «Ахматом» (4:0) 13 августа.