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14 августа 2017, 10:23 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА вылетели в Швейцарию, где проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против местного клуба «Янг Бойз», сообщается на сайте «красно-синих».

Футболисты московского ЦСКА вылетели в Швейцарию где проведут первый матч раунда <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги чемпионов против местного клуба <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> сообщается на сайте красно-синих. Увеличить
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Матч состоится во вторник в Берне и начнется в 21:45 мск. Ответную игру соперники проведут 23 августа в Москве.

На игру армейская команда отправилась в следующем составе:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники — Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;.

полузащитники — Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов;.

нападающие — Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

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