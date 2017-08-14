ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»
МОСКВА, 14 авг —
Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА вылетели в Швейцарию, где проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против местного клуба «Янг Бойз», сообщается на сайте «красно-синих».
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Матч состоится во вторник в Берне и начнется в 21:45 мск. Ответную игру соперники проведут 23 августа в Москве.
На игру армейская команда отправилась в следующем составе:
вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.
защитники — Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;.
полузащитники — Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов;.
нападающие — Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
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