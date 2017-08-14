ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»

ТАСС, 13 августа. Испанская бригада арбитров во главе с Давидом Борбаланом обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между швейцарским клубом «Янг Бойз» и российским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).