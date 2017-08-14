«Астана» определилась с составом на первый матч Лиги чемпионов с «Селтиком»
Столичная команда вылетела в Глазго, игра пройдет в ночь с 16 на 17 августа.
Футболисты «Астаны» сегодня, 14 августа, вылетели в Глазго, где им предстоит провести первый матч с шотландским «Селтиком» в рамках раунда
На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:
Вратари: Ненад Эрич, Аблайхан Дуйсен, Александр Мокин.
Защитники: Игорь Шитов, Марин Аничич, Юрий Логвиненко Дмитрий Шомко, Берик Шаихов, Евгений Постников, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков.
Полузащитники: Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Марин Томасов, Асхат Тагыберген.
Нападающие: Джордже Деспотович, Джуниор Кабананга, Патрик Твумаси, Роман Муртазаев.
Команда уже сегодня проведет тренировку в Глазго, завтра же состоятся официальные предматчевые мероприятия.
Сама встреча состоится в Глазго в ночь с 16 на 17 августа и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
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