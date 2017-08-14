«Астана» определилась с составом на первый матч Лиги чемпионов с «Селтиком»

Футболисты «Астаны» сегодня, 14 августа, вылетели в Глазго, где им предстоит провести первый матч с шотландским «Селтиком» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов, информирует пресс-служба столичной команды.

На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:

Вратари: Ненад Эрич, Аблайхан Дуйсен, Александр Мокин.

Защитники: Игорь Шитов, Марин Аничич, Юрий Логвиненко Дмитрий Шомко, Берик Шаихов, Евгений Постников, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков.

Полузащитники: Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Марин Томасов, Асхат Тагыберген.

Нападающие: Джордже Деспотович, Джуниор Кабананга, Патрик Твумаси, Роман Муртазаев.

Команда уже сегодня проведет тренировку в Глазго, завтра же состоятся официальные предматчевые мероприятия.

Сама встреча состоится в Глазго в ночь с 16 на 17 августа и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.