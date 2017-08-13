Испанец Борбалан рассудит «Янг Бойз» и ЦСКА в первом матче квалификации Лиги чемпионов
ТАСС, 13 августа. Испанская бригада арбитров во главе с Давидом Борбаланом обслужит первый матч раунда
плей-офф квалификации Лиги чемпионов между швейцарским клубом «Янг Бойз» и российским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Его ассистентами будут Роберто Алонсо и Диего Севилья, дополнительными помощниками — Хавьер Эстрада и Хуан Мунуэра, резервным судьей — Хуан Юсте.
Матч «Янг Бойз» — ЦСКА пройдет во вторник в Берне, начало — в 21:45 мск.
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