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13 августа 2017, 12:54 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Испанец Борбалан рассудит «Янг Бойз» и ЦСКА в первом матче квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 13 августа. Испанская бригада арбитров во главе с Давидом Борбаланом обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между швейцарским клубом «Янг Бойз» и российским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет во вторник в Берне. Увеличить
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Его ассистентами будут Роберто Алонсо и Диего Севилья, дополнительными помощниками — Хавьер Эстрада и Хуан Мунуэра, резервным судьей — Хуан Юсте.

Матч «Янг Бойз» — ЦСКА пройдет во вторник в Берне, начало — в 21:45 мск.

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