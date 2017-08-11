«Наполи» закрыл стадион для французов на матче Лиги чемпионов с «Ниццей»

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Билеты на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Ницца» будут продаваться по паспортам. Французские граждане их приобрести не смогут. Об этом сообщает Football Italia.

Власти Неаполя отправили «Ницце» уведомление о том, что болельщики французского клуба не смогут попасть на трибуны. Это сделано из соображений безопасности.

Французские власти пока не приняли решение, будут ли они принимать соответствующие ответные меры перед домашним матчем «Ниццы». Билеты на матч «Ницца» — «Наполи», который состоится во Франции, в продажу еще не поступили.

«Наполи» не в первый раз закрывает стадион для болельщиков гостей. В прошлом сезоне неаполитанцы дважды запрещали проход на стадион фанатам «Ювентуса» — сначала в чемпионате, а затем в Кубке Италии. Болельщики этих клубов считают друг друга врагами, и власти Неаполя объявили, что не смогут гарантировать безопасность туринцам. «Ювентус» тогда ответил аналогичными мерами и также не пустил болельщиков «Наполи» на свой стадион.

Первый матч в паре «Наполи» — «Ницца» состоится в Неаполе 16 августа. Ожидается, что на матче будет аншлаг. Ответная встреча пройдет 22 августа.