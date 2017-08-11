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11 августа 2017, 11:04 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Наполи» закрыл стадион для французов на матче Лиги чемпионов с «Ниццей»

Фанаты «Ниццы» не смогут посетить гостевой матч Лиги Европы против «Наполи». Неаполь закрыл трибуны для иностранных болельщиков из соображений безопасности.

Фанаты Ниццы не смогут посетить гостевой матч Лиги Европы против <span class=error>Наполи</span>. Неаполь закрыл трибуны для иностранных болельщиков из соображений безопасности. Увеличить
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Билеты на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Ницца» будут продаваться по паспортам. Французские граждане их приобрести не смогут. Об этом сообщает Football Italia.

Власти Неаполя отправили «Ницце» уведомление о том, что болельщики французского клуба не смогут попасть на трибуны. Это сделано из соображений безопасности.

Французские власти пока не приняли решение, будут ли они принимать соответствующие ответные меры перед домашним матчем «Ниццы». Билеты на матч «Ницца» — «Наполи», который состоится во Франции, в продажу еще не поступили.

«Наполи» не в первый раз закрывает стадион для болельщиков гостей. В прошлом сезоне неаполитанцы дважды запрещали проход на стадион фанатам «Ювентуса» — сначала в чемпионате, а затем в Кубке Италии. Болельщики этих клубов считают друг друга врагами, и власти Неаполя объявили, что не смогут гарантировать безопасность туринцам. «Ювентус» тогда ответил аналогичными мерами и также не пустил болельщиков «Наполи» на свой стадион.

Первый матч в паре «Наполи» — «Ницца» состоится в Неаполе 16 августа. Ожидается, что на матче будет аншлаг. Ответная встреча пройдет 22 августа.

«Ницца» и «Наполи» добрались до последнего отборочного раунда на Пути представителей лиг, раунда плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский клуб вышел в эту стадию напрямую, заняв третье место в домашнем чемпионате в прошлом сезоне. «Ницца» стартовала с третьего отборочного раунда и выиграла у «Аякса». В чемпионате Франции в прошлом сезоне «Ницца» также стала третьей.

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