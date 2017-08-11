«ЦСКА должен бояться «Янг Бойз»

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ЦСКА МОЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ПРЕССИНГА

— Как восприняли результаты жеребьевки в Швейцарии?

— «Янг Бойз» считают, что им в какой-то мере повезло. Боялись попасть на других — «Севилью», «Ливерпуль» или «Хоффенхайм».

— То есть ЦСКА как грозный соперник сейчас не котируется?

— Скорее нужно отталкиваться от «Янг Бойз». У команды уже есть определенный успешный опыт выступлений в отборочных раундах еврокубков. В прошлом сезоне она прошла «Шахтер», сейчас переиграла киевское «Динамо». ЦСКА для швейцарцев — клуб из этой же категории. Поэтому все удовлетворены жребием и могут рассчитывать на попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. С другой стороны, про московский клуб мало информации, и это может создать определенные проблемы при подготовке.

— В России некоторые уже недобро шутят, что «молодые парни» перебегают возрастную защиту ЦСКА…

— Про такие вещи я не слышал. Но если вы меня спросите, почему «Янг Бойз» пройдет ЦСКА, отвечу следующее. Во-первых, у игроков есть большая уверенность в своих силах и огромное желание попасть в Лигу чемпионов. Во-вторых, у «Янг Бойз» в этом году лучшая команда за последние 20, а то и 30 лет.

— Даже так?

— Да. Много молодых, голодных до побед игроков с огромнейшим потенциалом. Очень хорошая атака. Есть опытный Оаро, перспективный француз Нсаме, быстрый, резкий Ассале. В общем, обороне ЦСКА будет непросто. В то же время защитники «Янг Бойз» очень много забивают, прессингуют, подключаются вперед. Мне кажется, российские клубы не всегда готовы к такому давлению, могут не выдержать. Одним словом, «бойз» сейчас на хорошем ходу. Думаю, они выиграют, наконец, чемпионат Швейцарии. Обойдут «Базель», который сдал. Нельзя не сказать и о еще одном преимуществе швейцарцев в предстоящем матче с армейцами.

— Каком?

— Искусственный газон. Это может стать чуть ли не решающим фактором в домашней встрече.

— Вы хвалите «Янг Бойз», но как команда в последнем туре умудрилась крупно проиграть «Туну» — 0:4?

— Сам матч, признаюсь, не видел, но читал, что счет не по игре. «Янг Бойз» тоже имели моменты, неплохо смотрелись, однако подвела реализация. Были и штанги, и вратарь гостей выручал. «Тун» четыре раза ударил по воротам, но преимуществом не владел. А вообще не вижу в этом поражении ничего страшного. Напротив, это говорит о том, что команда уже мысленно готовится к ЦСКА, копит силы. Чемпионат длинный, все поправимо. А вот до Лиги чемпионов, где клуб никогда еще не играл, остался всего один шаг! Как я уже сказал, «Янг Бойз» вполне могут добиться исторического достижения. Так что 60 на 40 — в пользу швейцарцев в противостоянии с ЦСКА.

— Смелый прогноз.

— Я исхожу из того, что видел. Сейчас игроки «Янг Бойз» настолько уверены в своих силах, так слаженно и агрессивно действуют на поле, что любой команде, в том числе и ЦСКА, должно быть страшно играть у них в гостях.

Сейду ДУМБЬЯ (слева) в «Базеле» не впечатлил. Reuters

СЕЙЧАС ДУМБЬЯ ВРЯД ЛИ ПОМОГ БЫ АРМЕЙЦАМ

— Но, согласитесь, ЦСКА — совсем даже не мальчики для битья. У футболистов очень большой еврокубковый опыт.

— А я и не говорю, что «Янг Бойз» разгромит ЦСКА. Нас ждет довольно упорное противостояние, но у швейцарцев есть реальные шансы пройти дальше. Кстати, не исключаю, что дело дойдет до пенальти. Обычно ЦСКА на такой стадии считается фаворитом. Но сейчас точно не тот случай. Швейцарцы действительно хорошо играют плюс им где-то везет.

— Все три мяча в ворота АЕК ЦСКА провел со «стандартов». Серьезная проблема для «Янг Бойз»?

— Не думаю. В защите играет ключевой футболист, опытнейший фон Берген, долгое время выступавший за национальную сборную. Его одно время много критиковали, что ему в силу возраста не хватает скорости, «физики». Однако в ответном матче с киевским «Динамо» он был чуть ли не лучшим на поле! Если против ЦСКА он сыграет так же, гостям непросто будет поразить ворота.

— Как у «Янг Бойз» обстоят дела с вратарской позицией?

— Давид фон Балльмоос, может быть, еще не совсем опытный, но вполне перспективный голкипер.

— Нынешний ЦСКА ассоциируется в Швейцарии прежде всего с Акинфеевым?

— Нет, по-прежнему с Сейду Думбья (смеется). Он перешел в ЦСКА как раз из «Янг Бойз», добился там больших результатов, все за ним пристально следили.

— Вы тогда сказали, что переход Думбья из ЦСКА в «Челси» — дело времени…

— Да, было такое. Он сразу вписался в игру ЦСКА. Все знали о связях армейского клуба и «Челси». Почему этого не случилось? Сказались проблемы со спиной… Он потихоньку начал сдавать, пропадала резкость. Карьера пошла на спад. В прошлом сезоне он много забил за «Базель», но им все равно остались недовольны.

— Как?! Думбья же стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.

— Понимаете, любой игрок на месте Думбья мог забить в «Базеле» столько же. Команда была на голову сильнее остальных, за 8 туров до конца чемпионата стала чемпионом.

— Значит, понимаете, почему Думбья вновь не оказался сейчас в ЦСКА? Армейцам в играх с «Янг Бойз» он не пригодился бы?

— Трудно сказать, но, думаю, вряд ли помог бы. Футбол изменился. Сейчас все делают ставку на молодых. Это не время Думбья. Опыт отходит уже на второй план. Клубы ищут других нападающих.

МИТРЮШКИН В «ЗЕНИТЕ»? СКОРЕЕ ОН УЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ АНГЛИЮ

— В противостоянии ЦСКА и «Янг Бойз» нужно учитывать и финансовый фактор. Попадание в Лигу чемпионов принесет армейцам 15 миллионов евро, а это значительная часть бюджета клуба. Поэтому, считается, москвичи будут биться не на жизнь, а на смерть.

— Согласен, «Янг Бойз» никогда раньше и не делал ставку на попадание в Лигу чемпионов. Но клуб зарабатывал большие деньги на продаже футболистов. Сегодня продать игрока из Швейцарии легче, чем из России. Этот рынок поближе к ведущим чемпионатам. Так что задачу ЦСКА я прекрасно понимаю. Если не Лига чемпионов, то, конечно, нужно попытаться заработать только на трансферах.

— А кто из игроков ЦСКА сейчас интересен в Европе?

— Если говорить вообще о футболистах чемпионата России, то мне сложно ответить на этот вопрос. А кто из российских игроков сейчас выступает за границей? Заинтересованы ли они в отъезде? Им на родине хорошо платят. Они не сильно прогрессируют из-за невысокой конкуренции. Нужно развивать юношеский футбол, растить таланты. Пока, на мой взгляд, никто не может уехать в Европу.

— А как же Головин? Много говорили о предметном интересе Арсена Венгера к этому футболисту.

— Честно говоря, не видел его в деле. Поэтому не могу ничего про него сказать. Возможно, он исключение из правил. Повторю свой вопрос. Кто из россиян успешно выступает в Европе?

— Митрюшкин в «Сьоне».

— Согласен. Митрюшкин здорово играет в Швейцарии. Считаю, «Сьон» в свое время осуществил хороший трансфер.

— Вы говорили, что в будущем «Сьон» продаст Митрюшкина за большие деньги в Россию.

— Да, с такой целью его и брали.

— Значит, в скором времени он окажется, например, в «Зените»?

— Читал об интерес питерского клуба к Митрюшкину. Но, мне кажется, россиянин уже достиг такого уровня, что на него теперь положили глаз клубы из серьезных европейских чемпионатов. Сомневаюсь, что он вернется в Россию. Скорее, Митрюшкин окажется в Германии или в Англии.

— Сколько он сейчас может стоить?

— Хороший вопрос. Летом вратарь «Янг Бойз» перешел в «Лейпциг», если не ошибаюсь, за 5 миллионов. Митрюшкин точно стоит не меньше. А, например, английские клубы, которые получают сумасшедшую прибыль от телеправ, способны выложить за него и 10 миллионов.

— Вы работаете в «Сошо». Что говорят во Франции о трансфере Неймара? Владельцев «ПСЖ» считают сумасшедшими?

— Нет. Во Франции все, напротив, довольны такой сделкой. Начинается футбольный бум, настоящая революция. Интерес к чемпионату резко возрастет. Спонсоры охотнее будут сотрудничать с клубами, вкладываться в футбол. Огромный плюс для Франции, что Неймар приезжает сюда. Следующий телевизионный контракт с лигой будет на 50 процентов выше. Доходы клубов в ближайшие три года вырастут до 500 миллионов!

Кроме того, «ПСЖ» сейчас готов купить у «Монако» Мбаппе за 180 миллионов. «Монако» в свою очередь сможет потратить эти деньги на приобретение игроков других французских команд, например «Лилля» или «Сошо». Так что все в плюсе!