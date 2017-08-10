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10 августа 2017, 13:21 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

На что сделает упор «Селтик» в первом матче с «Астаной»

Первая игра между шотландским «Селтиком» и «Астаной» в рамках плей-офф Лиги Чемпионов состоится Глазго, пишет Sports.kz.

Первая игра между шотландским <span class=error>Селтиком</span> и <span class=error>Астаной</span> в рамках <nobr><span class=error>плей</span>-<span class=error>офф</span></nobr> Лиги Чемпионов состоится Глазго пишет Sports.kz. Увеличить
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Станет ли это преимуществом для казахстанского коллектива нашему сайту рассказал футбольный обозреватель The Scottish Sun Кенни Миллар.

— Обычно говорят, что команда, которая играет первый матч на выезде, имеет преимущество. «Селтик» просто будет стараться сохранить свои ворота в неприкосновенности. «Кельтам» придется произвести перестановки сзади, потому что основные футболисты, игравшие там, ушли или в данный момент травмированы, — сказал Миллар.

Матч «Селтик» — «Астана» пройдет в ночь с 16 на 17 августа в 00:45. Букмекерская контора 1XBET фаворитом этой встречи считает «кельтов»: победа «Селтика» — 1.42, ничья — 4.74, победа «Астаны» — 9.3.

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