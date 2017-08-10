Определились цены на билеты на матч «Астана» — «Селтик»
«Астана» в рамках ответного матча раунда
плей-офф Лиги Чемпионов примет на своем поле многократного чемпиона Шотландии клуб «Селтик».
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Эта игра пройдет 22 августа на поле спортивного комплекса «Астана Арена» и начнется в 21:30.
Были определена ценовая политика на этот матч. Так все билеты были разбиты на 6 категорий от 1000 до 6000 тенге.
Для студентов и школьников на эти матчи будут действовать скидка 50%, для людей пенсионного возраста вход на стадион бесплатный (по предъявлению пенсионного удостоверения). Для удобства людей пенсионного возраста им выделен сектор W1.
Продажа будет запущена в ближайшие дни через сайт Ticketon.kz, расписание работы касс будет сообщено дополнительно.
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