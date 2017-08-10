Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30641128/
10 августа 2017, 11:32 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Определились цены на билеты на матч «Астана» — «Селтик»

«Астана» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов примет на своем поле многократного чемпиона Шотландии клуб «Селтик».

<span class=error>Астана</span> в рамках ответного матча раунда <nobr><span class=error>плей</span>-<span class=error>офф</span></nobr> Лиги Чемпионов примет на своем поле многократного чемпиона Шотландии клуб <span class=error>Селтик</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эта игра пройдет 22 августа на поле спортивного комплекса «Астана Арена» и начнется в 21:30.

Были определена ценовая политика на этот матч. Так все билеты были разбиты на 6 категорий от 1000 до 6000 тенге.

Для студентов и школьников на эти матчи будут действовать скидка 50%, для людей пенсионного возраста вход на стадион бесплатный (по предъявлению пенсионного удостоверения). Для удобства людей пенсионного возраста им выделен сектор W1.

Продажа будет запущена в ближайшие дни через сайт Ticketon.kz, расписание работы касс будет сообщено дополнительно.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Приключения казахстанцев в Европе. В третьем измерении

Приключения казахстанцев в Европе. В третьем измерении

Третий сезон подряд сильнейшая футбольная команда Казахстана последних лет «Астана» завоевывает право представлять наше государство в групповом еврокубковом турнире. И если два года назад подобный успех воспринимался как некое чудо, в прошлом сезоне — уже как что-то при определенном стечении обстоятельств возможное, то ныне — едва ли не как нечто само собой разумеющееся.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»