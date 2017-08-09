Приключения казахстанцев в Европе. В третьем измерении
Третий сезон подряд сильнейшая футбольная команда Казахстана последних лет «Астана» завоевывает право представлять наше государство в групповом еврокубковом турнире. И если два года назад подобный успех воспринимался как некое чудо, в прошлом сезоне — уже как
что-то при определенном стечении обстоятельств возможное, то ныне — едва ли не как нечто само собой разумеющееся.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Что и говорить, приучил казахстанских болельщиков наш чемпион к тому, что ничего, кажется, невозможного для него на международной арене нет. А к хорошему, как известно, привыкаешь очень быстро… Но «Астана» сама задрала перед собой еврокубковую планку на недосягаемую, создается порой ощущение, высоту. И, что самое главное, столичный клуб более чем соответствует заявляемым весьма высоким собственным амбициям.
Когда в 2013 году в групповой турнир Лиги Европы пробился «Шахтер», казалось, что это невероятная удача, успех, который будет повторен казахстанскими командами еще очень нескоро. Но некоторое время спустя к штурму тех же самых высот приступила после прихода на пост своего главного тренера болгарского специалиста Станимира Стоилова «Астана». И уже в 2015-м столичная дружина превзошла впечатляющее достижение карагандинцев, в ходе ожесточенных боев победоносно вступив в группу главного континентального клубного турнира — Лиги Чемпионов УЕФА.
Тогда многие посчитали этот результат случайным. Вроде того, что
На следующий год чемпиону Казахстана было в еврокубках и проще, и, в то же самое время, — уже намного сложнее. Подопечные коуча из Болгарии поверили в свои силы, но, параллельно с тем, к ним совершенно
Безусловно, все значимые успехи столичного клуба стали возможными только благодаря неустанной и планомерной системной работе каждой из его служб во имя вывода ФК «Астана» на новый уровень, ради покорения им новых, недоступных ранее, горизонтов. Только постоянная, ежедневная и круглосуточная деятельность в данном направлении и позволяет столичному футбольному клубу, в отличие от гремевших
Сейчас «Астана», очень хочется верить, пока еще только в начале своего очередного континентального похода. В любом случае, не в конце его — ведь еврокубковую осень себе и нам столичная дружина уже обеспечила. Почему бы теперь не попробовать замахнуться с третьего раза и на большее? Бог, говорят, троицу любит…
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