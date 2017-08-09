Приключения казахстанцев в Европе. В третьем измерении

Что и говорить, приучил казахстанских болельщиков наш чемпион к тому, что ничего, кажется, невозможного для него на международной арене нет. А к хорошему, как известно, привыкаешь очень быстро… Но «Астана» сама задрала перед собой еврокубковую планку на недосягаемую, создается порой ощущение, высоту. И, что самое главное, столичный клуб более чем соответствует заявляемым весьма высоким собственным амбициям.



Когда в 2013 году в групповой турнир Лиги Европы пробился «Шахтер», казалось, что это невероятная удача, успех, который будет повторен казахстанскими командами еще очень нескоро. Но некоторое время спустя к штурму тех же самых высот приступила после прихода на пост своего главного тренера болгарского специалиста Станимира Стоилова «Астана». И уже в 2015-м столичная дружина превзошла впечатляющее достижение карагандинцев, в ходе ожесточенных боев победоносно вступив в группу главного континентального клубного турнира — Лиги Чемпионов УЕФА.

Тогда многие посчитали этот результат случайным. Вроде того, что где-то элементарно повезло, кое-где соперник не воспринял команду из Азии (а Астана, как ни крути, расположена именно в этой части света) всерьез, а временами, как в домашнем матче с ХИКом, как бы и явная помощь невероятно дерзкому дебютанту со стороны каких-то потусторонних сил ощущалась… Были ли это футбольные боги или кто-то еще, не суть теперь важно. Главное — результат, который, как известно, остается в анналах футбольной истории навечно. А уж им-то «Астана», не уступившая на своем поле в групповом турнире ни мадридскому «Атлетико», ни «Бенфике», ни «Галатасараю» (с турками и на их поле тоже была добыта ничья), вполне могла гордиться.



На следующий год чемпиону Казахстана было в еврокубках и проще, и, в то же самое время, — уже намного сложнее. Подопечные коуча из Болгарии поверили в свои силы, но, параллельно с тем, к ним совершенно по-другому начали относиться уже и оппоненты. А еще над клубом из столицы нашей Родины разразился вдруг беспощадный пресловутый «финансовый фэйр плэй». Обиднее всего, что футбольная «Астана» ничего предосудительного, по сути, не допустила, однако наказание все равно вынуждена была понести. Казахстанский клуб оказался виновен лишь только в том, что в УЕФА с трудом воспринимают структуру организации работы, принятой в казахстанском профессиональном футболе, и оценивают ее по собственным меркам. Европейцы просто не осознают наших футбольных реалий и не понимают местные формы существования и жизнеобеспечения профессиональных клубов. В результате столичному ФК за такое, по мнению европейских футбольных бонз, несоответствие их правилам, пришлось платить собственной конкурентоспособностью на международном уровне — «Астане» было запрещено приобретать новых игроков у других клубов. Но и в этих весьма непростых условиях казахстанский чемпион выступил более чем достойно, пробившись в групповой этап Лиги Европы, где вновь никому не уступил у себя дома, попутно оформив первую для отечественных команд на данной еврокубковой стадии победу.