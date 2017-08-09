Фанаты «Рейнджерс» поддержат «Астану» в матче ЛЧ против «Селтика» в Шотландии

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«Астана» вперед! Мы — фанаты «Рейнджерса» — ненавидим «Селтик». Я искренне желаю победы казахстанскому клубу. Однако, если быть объективным, то кельты выиграют со счетом 5:0.

В любом случае, поддержать «Астану» в матче против «Селтика» придут от 500 до 1000 фанатов «Рейнджерса». Нам всем хочется увидеть прогресс Астаны на групповых этапах. Мы ненавидим «Селтик»! Если чудо случится, то мы будем шумно отмечать эту победу в барах Глазго, — отметил Моррисон.

Отметим, что «Селтик» стартовал в чемпионате страны и в Кубке шотландской лиги с крупных побед над соперниками.

Добавим, что команды уже встречались в третьем отборочном раунде прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда «Астана» по сумме двух матчей (1:1, 1:2) уступила «Селтику». Поклонник кельтов Джоби О’Брайан рассказал о впечатлениях от поездки в Казахстан на первый матч с «Астаной».

Напомним, «Астана» и «Селтик» сыграют 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в столице Казахстана.

Победитель пары получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.