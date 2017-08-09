История и факты матча Лиги Чемпионов «Селтик» — «Астана»
«Астана» постарается взять у «Селтика» реванш за прошлогодний вылет из Лиги чемпионов УЕФА и вернуться в групповую стадию главного еврокубка.
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«Селтик» и «Астана» прекрасно знакомы друг c другом, так как встречаются в квалификации Лиги чемпионов УЕФА во второй раз за два года.
Предыдущие встречи
— В 2016-м шотландцы выбили казахстанцев в третьем отборочном раунде еврокубка. После ничьей в Астане (1:1) они добились победы на своем поле — 2:1. По голу у «Селтика» в обоих матчах забил Ли Гриффитс, а решающим стал пенальти, реализованный на 90-й минуте Муссой Дембеле. У «Астаны» дома отличился Юрий Логвиненко.
— Встречу 3 августа 2016 года в Глазго команды провели в следующих составах:
«Селтик»: Гордон, Браун, Гриффитс, Армстронг, (Туре 61), Янко, Лустиг, Робертс (Йохансен 31), О’Коннел, Макгрегор, Форрест (Дембеле 75), Тирни.
«Астана»: Эрич, Аничич, Мужиков (Деспотович 90+3), Нургалиев (Ибраими 57), Шитов, Бейсебеков, Твумаси, Логвиненко, Кабананга, Шомко, Каньяс.
— До этого «Селтик» одолел в раунде
— «Астана» в еврокубках с другими шотландскими клубами не встречалась.
История противостояния
— «Селтик» еще не пропускал в этом розыгрыше еврокубков. Стартовав во втором отборочном раунде с двух сухих побед над «Линфилдом» (2:0 в гостях, 4:0 дома), он затем сломил сопротивление «Русенборга» (0:0 дома, 1:0 в гостях).
— «Селтик» шесть раз участвовал в отборочном раунде
— «Селтик» рвется в 10-й раз сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов. Годом ранее он завоевал это право в дуэли с «Хапоэлем», но затем финишировал в своем квартете на последнем месте.
— «Селтик» выиграл лишь один из последних пяти еврокубковых матчей на своем поле (две ничьих, два поражения).
— В третьем отборочном раунде «Астана» с общим счетом 3:2 одолела «Легию» (3:1 дома, 0:1 в гостях)
— «Астана» участвует в Лиге чемпионов в третий раз. В дебютной кампании (2015/16) команда прошла от второго отборочного раунда до группового этапа. В прошлом сезоне «Астану» в третьем отборочном раунде выбил «Селтик».
— В прошлом сезоне «Астана» выступала на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, заняв четвертое место в свой группе.
— Во втором отборочном раунде «Астана» выиграла в Юрмале на поле местного «Спартака» (1:0) свой первый из девяти выездных поединков в Лиге чемпионов. В восьми других она потерпела четыре поражения при четырех ничьих.
— Встреча в Латвии прервала серию «Астаны» из 13 выездных матчей в еврокубках без побед (Н5 П8). До этого последняя гостевая победа «Астаны» датировалась августом 2014 года, когда в квалификации Лиги Европы со счетом 3:0 был бит АИК.
Связи между командами
— Александр Мокин и Сергей Малый играли против «Селтика» в августе 2013 года в составе «Шахтера» из Караганды. Никто из них не играл против «Селтика» прошлым летом.
Тренеры
— В свой первый сезон работы в «Селтике» Брендан Роджерс выиграл чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. Очередной чемпионский титул стал для клуба из Глазго шестым кряду. При этом на протяжении всего сезоне «кельты» ни разу не уступили на внутренней арене.
— Бывший полузащитник сборной Болгарии Станимир Стойлов возглавил «Астану» в 2014 году. С тех пор он трижды приводил команду к чемпионскому титулу и вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов-2015/16, где ранее уже выступал с «Левски».
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