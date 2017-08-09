«Селтик» и «Астана» прекрасно знакомы друг c другом, так как встречаются в квалификации Лиги чемпионов УЕФА во второй раз за два года.



Предыдущие встречи



— В 2016-м шотландцы выбили казахстанцев в третьем отборочном раунде еврокубка. После ничьей в Астане (1:1) они добились победы на своем поле — 2:1. По голу у «Селтика» в обоих матчах забил Ли Гриффитс, а решающим стал пенальти, реализованный на 90-й минуте Муссой Дембеле. У «Астаны» дома отличился Юрий Логвиненко.

— Встречу 3 августа 2016 года в Глазго команды провели в следующих составах:

«Селтик»: Гордон, Браун, Гриффитс, Армстронг, (Туре 61), Янко, Лустиг, Робертс (Йохансен 31), О’Коннел, Макгрегор, Форрест (Дембеле 75), Тирни.

«Астана»: Эрич, Аничич, Мужиков (Деспотович 90+3), Нургалиев (Ибраими 57), Шитов, Бейсебеков, Твумаси, Логвиненко, Кабананга, Шомко, Каньяс.

— До этого «Селтик» одолел в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2013/14 карагандинский «Шахтер». Визит в Казахстан обернулся тогда для шотландцев поражением со счетом 0:2, но те сумели исправить ситуацию крупной победой на своем поле — 3:0.

— «Астана» в еврокубках с другими шотландскими клубами не встречалась.



История противостояния



— «Селтик» еще не пропускал в этом розыгрыше еврокубков. Стартовав во втором отборочном раунде с двух сухих побед над «Линфилдом» (2:0 в гостях, 4:0 дома), он затем сломил сопротивление «Русенборга» (0:0 дома, 1:0 в гостях).

— «Селтик» шесть раз участвовал в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов, где по три раза побеждал и проигрывал. «Кельты» брали верх над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (2016/17), карагандинским «Шахтером» (2013/14) и «Хельсинборгом» (2012/13), но вылетали после поединков с «Мальме» (2015/16), «Марибором» (2014/15) и «Арсеналом» (2009/10).

— «Селтик» рвется в 10-й раз сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов. Годом ранее он завоевал это право в дуэли с «Хапоэлем», но затем финишировал в своем квартете на последнем месте.

— «Селтик» выиграл лишь один из последних пяти еврокубковых матчей на своем поле (две ничьих, два поражения).

— В третьем отборочном раунде «Астана» с общим счетом 3:2 одолела «Легию» (3:1 дома, 0:1 в гостях)

— «Астана» участвует в Лиге чемпионов в третий раз. В дебютной кампании (2015/16) команда прошла от второго отборочного раунда до группового этапа. В прошлом сезоне «Астану» в третьем отборочном раунде выбил «Селтик».

— В прошлом сезоне «Астана» выступала на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, заняв четвертое место в свой группе.

— Во втором отборочном раунде «Астана» выиграла в Юрмале на поле местного «Спартака» (1:0) свой первый из девяти выездных поединков в Лиге чемпионов. В восьми других она потерпела четыре поражения при четырех ничьих.

— Встреча в Латвии прервала серию «Астаны» из 13 выездных матчей в еврокубках без побед (Н5 П8). До этого последняя гостевая победа «Астаны» датировалась августом 2014 года, когда в квалификации Лиги Европы со счетом 3:0 был бит АИК.



Связи между командами



— Александр Мокин и Сергей Малый играли против «Селтика» в августе 2013 года в составе «Шахтера» из Караганды. Никто из них не играл против «Селтика» прошлым летом.



Тренеры



— В свой первый сезон работы в «Селтике» Брендан Роджерс выиграл чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. Очередной чемпионский титул стал для клуба из Глазго шестым кряду. При этом на протяжении всего сезоне «кельты» ни разу не уступили на внутренней арене.

— Бывший полузащитник сборной Болгарии Станимир Стойлов возглавил «Астану» в 2014 году. С тех пор он трижды приводил команду к чемпионскому титулу и вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов-2015/16, где ранее уже выступал с «Левски».