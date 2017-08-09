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9 августа 2017, 10:28 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Как в Шотландии отреагировали на новое противостояние с «Астаной»

Футбольный обозреватель The Scottish Sun Кенни Миллар в интервью Sports.kz рассказал о том, как в его стране восприняли новую встречу «Селтика» с «Астаной» в Лиге Чемпионов.

Футбольный обозреватель The Scottish Sun <span class=error>Кенни</span> <span class=error>Миллар</span> в интервью Sports.kz рассказал о том как в его стране восприняли новую встречу <span class=error>Селтика</span> с <span class=error>Астаной</span> в Лиге Чемпионов. Увеличить
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 — Я не думаю, что такой выбор жребия рассматривался для «Селтика» как хороший, потому что прошлогоднее противостояние было очень близким. Но Брендан Роджерс говорил, что преимуществом является, по крайней мере, то, что он знает, с чем теперь надо бороться. Касается ли это непосредственно футбола или планов поездки, — по крайней мере, в клубе теперь не будут заниматься этим вслепую. Нет никакой самоуспокоенности, потому что «Селтик» и шотландский футбол в целом видели, насколько сложно было в прошлом году, — сказал Миллар.

Первый матч между «Селтиком» и «Астаной» пройдет в Глазго в ночь с 16 на 17 августа в 00:45. Букмекерская контора 1XBET фаворитом данного противостояния считает шотландцев: победа «Селтика» — 1.44, ничья — 4.6, победа «Астаны» — 9.

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