Как в Шотландии отреагировали на новое противостояние с «Астаной»

— Я не думаю, что такой выбор жребия рассматривался для «Селтика» как хороший, потому что прошлогоднее противостояние было очень близким. Но Брендан Роджерс говорил, что преимуществом является, по крайней мере, то, что он знает, с чем теперь надо бороться. Касается ли это непосредственно футбола или планов поездки, — по крайней мере, в клубе теперь не будут заниматься этим вслепую. Нет никакой самоуспокоенности, потому что «Селтик» и шотландский футбол в целом видели, насколько сложно было в прошлом году, — сказал Миллар.



Первый матч между «Селтиком» и «Астаной» пройдет в Глазго в ночь с 16 на 17 августа в 00:45. Букмекерская контора 1XBET фаворитом данного противостояния считает шотландцев: победа «Селтика» — 1.44, ничья — 4.6, победа «Астаны» — 9.