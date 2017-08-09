Моуринью: «Реал» забил первый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» из офсайда

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА. Счет в первом тайме открыл полузащитник «Реала» Каземиро.

«В эпизоде с первым голом был офсайд. Если бы судьи правильно разобрались, то у “Реала” бы не было такого преимущества по владению мячом, потому что до гола игра была равной», — заявил Моуринью.

«В Английской премьер-лиге нет “Реала”. Есть много сильных и качественных команд, но ни в одной из них нет второго Модрича, Иско, Кроса или Каземиро. Когда этот состав полузащитников владеет мячом, противостоять им очень сложно. Однако во втором тайме мы нашли способ, как навязать тот футбол, который им не нравится», — добавил Моуринью.

В целом Моуринью остался доволен игрой своей команды. «Думаю, мы получили великолепный опыт и с хорошим настроением начинаем чемпионат Англии, а затем и возвращаемся в Лигу чемпионов. Я доволен тем, что сегодня у нас были возможности сравнять счет и мы боролись до конца», — сказал португалец.