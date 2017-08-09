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9 августа 2017, 1:11 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Моуринью: «Реал» забил первый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» из офсайда

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Испанский «Реал» забил первый мяч в ворота английского «Манчестер Юнайтед» из офсайда. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

<em><span class=error>СКОПЬЕ</span> 9 августа. /ТАСС/. </em>Испанский Реал забил первый мяч в ворота английского Манчестер Юнайтед из <span class=error>офсайда</span>. Такое мнение на <span class=error>послематчевой</span> <nobr>пресс-конференции</nobr> высказал главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА. Счет в первом тайме открыл полузащитник «Реала» Каземиро.

«В эпизоде с первым голом был офсайд. Если бы судьи правильно разобрались, то у “Реала” бы не было такого преимущества по владению мячом, потому что до гола игра была равной», — заявил Моуринью.

«В Английской премьер-лиге нет “Реала”. Есть много сильных и качественных команд, но ни в одной из них нет второго Модрича, Иско, Кроса или Каземиро. Когда этот состав полузащитников владеет мячом, противостоять им очень сложно. Однако во втором тайме мы нашли способ, как навязать тот футбол, который им не нравится», — добавил Моуринью.

В целом Моуринью остался доволен игрой своей команды. «Думаю, мы получили великолепный опыт и с хорошим настроением начинаем чемпионат Англии, а затем и возвращаемся в Лигу чемпионов. Я доволен тем, что сегодня у нас были возможности сравнять счет и мы боролись до конца», — сказал португалец.

8.08.2017 21:45 Суперкубок УЕФА National Arena Filip II
Реал 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Жозе Моуринью
Голы
24′ Каземиру (Д. Карвахаль) 14
52′ Франсиско Роман Иско (Г. Бэйл) 22
9 Ромелу Лукаку 62′
Составы
Кейлор Навас 1
84′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
86′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Каземиру 14
83′ Карим Бензема 9
Криштиану Роналду 7
74′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
74′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
22 Генрих Мхитарян
21 Андер Агуэра Эррера 56′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 45′ 42′
19 Маркус Рэшфорд 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
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Зидан: Футболисты «Реала» остаются голодными до побед

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СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» остаются голодными до побед, несмотря на большое количество завоеванных в последнее время трофеев. Такое мнение на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
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