Зидан: Футболисты «Реала» остаются голодными до побед
СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» остаются голодными до побед, несмотря на большое количество завоеванных в последнее время трофеев. Такое мнение на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
«Реал» победил английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, после этого команда выиграла две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании.
«Мы никогда не устаем от титулов, наша команда всегда остается голодной до побед. У нас много талантливых игроков, и совершенствование команды приходит только через работу. Мы хотим продолжать побеждать, но при этом мы понимаем, что есть много команд, которые хотят и могли бы нас обойти», — сказал Зидан.
«Сложно выделить какой-то ключевой фактор в сегодняшнем матче. Для нас важно было не дать “Манчестеру” превзойти нас в верховых мячах, быть первыми на подборах и как можно лучше контролировать мяч», — добавил француз.
«Реал» выиграл Суперкубок Европы второй год подряд.
СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Испанский «Реал» забил первый мяч в ворота английского «Манчестер Юнайтед» из офсайда. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.