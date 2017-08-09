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9 августа 2017, 1:11 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Зидан: Футболисты «Реала» остаются голодными до побед

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» остаются голодными до побед, несмотря на большое количество завоеванных в последнее время трофеев. Такое мнение на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

«Реал» победил английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, после этого команда выиграла две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании.

«Мы никогда не устаем от титулов, наша команда всегда остается голодной до побед. У нас много талантливых игроков, и совершенствование команды приходит только через работу. Мы хотим продолжать побеждать, но при этом мы понимаем, что есть много команд, которые хотят и могли бы нас обойти», — сказал Зидан.

«Сложно выделить какой-то ключевой фактор в сегодняшнем матче. Для нас важно было не дать “Манчестеру” превзойти нас в верховых мячах, быть первыми на подборах и как можно лучше контролировать мяч», — добавил француз.

«Реал» выиграл Суперкубок Европы второй год подряд.

8.08.2017 21:45 Суперкубок УЕФА National Arena Filip II
Реал 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Жозе Моуринью
Голы
24′ Каземиру (Д. Карвахаль) 14
52′ Франсиско Роман Иско (Г. Бэйл) 22
9 Ромелу Лукаку 62′
Составы
Кейлор Навас 1
84′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
86′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Каземиру 14
83′ Карим Бензема 9
Криштиану Роналду 7
74′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
74′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
22 Генрих Мхитарян
21 Андер Агуэра Эррера 56′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 45′ 42′
19 Маркус Рэшфорд 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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