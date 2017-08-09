Зидан: Футболисты «Реала» остаются голодными до побед

«Реал» победил английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, после этого команда выиграла две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании.

«Мы никогда не устаем от титулов, наша команда всегда остается голодной до побед. У нас много талантливых игроков, и совершенствование команды приходит только через работу. Мы хотим продолжать побеждать, но при этом мы понимаем, что есть много команд, которые хотят и могли бы нас обойти», — сказал Зидан.

«Сложно выделить какой-то ключевой фактор в сегодняшнем матче. Для нас важно было не дать “Манчестеру” превзойти нас в верховых мячах, быть первыми на подборах и как можно лучше контролировать мяч», — добавил француз.

«Реал» выиграл Суперкубок Европы второй год подряд.