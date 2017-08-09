Жозе Моуринью подарил медаль ребенку после поражения в Суперкубке УЕФА
СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил незнакомому ребенку свою медаль после поражения в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом он рассказал на послематчевой
пресс-конференции.
«Манчестер Юнайтед» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА.
«Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке “Манчестер Юнайтед” и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь», — сказал Моуринью, повторив, что для него эта медаль не имеет никакой ценности.
|8.08.2017 21:45
|Суперкубок УЕФА
|National Arena Filip II
|Реал
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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