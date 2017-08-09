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9 августа 2017, 0:59 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Жозе Моуринью подарил медаль ребенку после поражения в Суперкубке УЕФА

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил незнакомому ребенку свою медаль после поражения в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА.

«Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке “Манчестер Юнайтед” и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь», — сказал Моуринью, повторив, что для него эта медаль не имеет никакой ценности.

8.08.2017 21:45 Суперкубок УЕФА National Arena Filip II
Реал 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Жозе Моуринью
Голы
24′ Каземиру (Д. Карвахаль) 14
52′ Франсиско Роман Иско (Г. Бэйл) 22
9 Ромелу Лукаку 62′
Составы
Кейлор Навас 1
84′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
86′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Каземиру 14
83′ Карим Бензема 9
Криштиану Роналду 7
74′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
74′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
22 Генрих Мхитарян
21 Андер Агуэра Эррера 56′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 45′ 42′
19 Маркус Рэшфорд 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» остаются голодными до побед, несмотря на большое количество завоеванных в последнее время трофеев. Такое мнение на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
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