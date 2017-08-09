Жозе Моуринью подарил медаль ребенку после поражения в Суперкубке УЕФА

«Манчестер Юнайтед» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА.

«Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке “Манчестер Юнайтед” и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь», — сказал Моуринью, повторив, что для него эта медаль не имеет никакой ценности.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jose Mourinho gives his runner-up medal to a fan. <a href="https://t.co/Uf4Yaas5rs">pic.twitter.com/Uf4Yaas5rs</a></p>— Man Utd Channel (@ManUtdChannel) <a href="https://twitter.com/ManUtdChannel/status/895033280352862208">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>