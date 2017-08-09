Суперкороли Европы! Зидан обыграл Моуринью

14 лет назад «Реал» и «МЮ» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграли на «Олд Траффорд» один из величайших матчей в истории мирового футбола. Мадридцы выступали хранителями главного кубка Европы, триумф «Манчестера» на последних минутах финала с «Баварией» еще не остыл в памяти, и казалось тогда, что этот дуэт еще не раз организует подобные концерты. Однако пути их разошлись на целое десятилетие: сначала сполз с передовых с позиций «Реал», потом завершилась славная эра сэра Алекса, и под гору покатился уже «МЮ». Они снова встретились уже в тот момент, когда «Реал» в эту гору как раз поднимался, и то сражение, когда англичане оба раза вели, но в гостях упустили победу, а дома — и ничью, стало их лебединой песней. С тех пор «Юнайтед» не видели ни на Олимпе, ни с него.

И вот, наконец, «МЮ» туда вернулся. Пока — лауреатом Лиги Европы, и ему необходимо время, чтобы заново освоиться на верхотуре. С непривычки его поначалу мутило и пошатывало. Из-за этого спор за Суперкубок впервые за много лет получился незрелищным. В прошлые разы от имени Лиги Европы его вели клубы-средневесы, чья репутация никак не могла пострадать в случае неудачи, и потому они позволяли себе играть от души и без оглядки. А «МЮ» мечтал показать, что он такой же породистый гранд, как «Реал», просто ушедший ненадолго в тень. Но опыт-то — сын ошибок трудных, а их новый «Манчестер» еще только набивает себе на лбу. Оттого и оробел, почувствовав, какая сила вышла ему навстречу.

Зинедин ЗИДАН. AFP 2017

Вплоть до гола Лукаку на поле безраздельно властвовали «короли». Катали мяч наглее «Барсы», голы забивали — как на разминке. И если бы не беспардонное вмешательство перекладин, помешавших еще двум голам, все могло закончиться для «МЮ» совсем плачевно. Но стоило «Реалу» расслабиться, как соперник — вот она, порода! — тут же выбрался из-под гнета и ответил голевым укусом. И наконец-то взбодрился.