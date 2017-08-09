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9 августа 2017, 0:31 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Суперкороли Европы! Зидан обыграл Моуринью

«Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана».

Реал второй сезон подряд стал обладателем <span class=error>Суперкубка</span> <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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14 лет назад «Реал» и «МЮ» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграли на «Олд Траффорд» один из величайших матчей в истории мирового футбола. Мадридцы выступали хранителями главного кубка Европы, триумф «Манчестера» на последних минутах финала с «Баварией» еще не остыл в памяти, и казалось тогда, что этот дуэт еще не раз организует подобные концерты. Однако пути их разошлись на целое десятилетие: сначала сполз с передовых с позиций «Реал», потом завершилась славная эра сэра Алекса, и под гору покатился уже «МЮ». Они снова встретились уже в тот момент, когда «Реал» в эту гору как раз поднимался, и то сражение, когда англичане оба раза вели, но в гостях упустили победу, а дома — и ничью, стало их лебединой песней. С тех пор «Юнайтед» не видели ни на Олимпе, ни с него.

И вот, наконец, «МЮ» туда вернулся. Пока — лауреатом Лиги Европы, и ему необходимо время, чтобы заново освоиться на верхотуре. С непривычки его поначалу мутило и пошатывало. Из-за этого спор за Суперкубок впервые за много лет получился незрелищным. В прошлые разы от имени Лиги Европы его вели клубы-средневесы, чья репутация никак не могла пострадать в случае неудачи, и потому они позволяли себе играть от души и без оглядки. А «МЮ» мечтал показать, что он такой же породистый гранд, как «Реал», просто ушедший ненадолго в тень. Но опыт-то — сын ошибок трудных, а их новый «Манчестер» еще только набивает себе на лбу. Оттого и оробел, почувствовав, какая сила вышла ему навстречу.

Зинедин ЗИДАН.
© AFP 2017

Вплоть до гола Лукаку на поле безраздельно властвовали «короли». Катали мяч наглее «Барсы», голы забивали — как на разминке. И если бы не беспардонное вмешательство перекладин, помешавших еще двум голам, все могло закончиться для «МЮ» совсем плачевно. Но стоило «Реалу» расслабиться, как соперник — вот она, порода! — тут же выбрался из-под гнета и ответил голевым укусом. И наконец-то взбодрился.

Тогда-то и начался настоящий бой за трофей. «Реал» по привычке мчался забивать, и даже отправил в игру едва догулявшего отпуск Криштиану Роналду, но теперь «МЮ» не втягивал голову в плечи, а отвечал ударом на удар. И вполне мог сравнять счет, попади Рэшфорд, выйдя один на один с Навасом, в ворота, а не в туловище вратаря. Случись такое, этот матч наверняка встал бы в один ряд с незабываемыми битвами прошлых лет. В этот раз не вышло. Но как знать, не началась ли со свидания в Скопье долгожданная эпоха великого соперничества?

8.08.2017 21:45 Суперкубок УЕФА National Arena Filip II
Реал 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Жозе Моуринью
Голы
24′ Каземиру (Д. Карвахаль) 14
52′ Франсиско Роман Иско (Г. Бэйл) 22
9 Ромелу Лукаку 62′
Составы
Кейлор Навас 1
84′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
86′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Каземиру 14
83′ Карим Бензема 9
Криштиану Роналду 7
74′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
74′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
22 Генрих Мхитарян
21 Андер Агуэра Эррера 56′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 45′ 42′
19 Маркус Рэшфорд 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
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Новости Еврокубков

Зидан: Футболисты «Реала» остаются голодными до побед

Зидан: Футболисты «Реала» остаются голодными до побед

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» остаются голодными до побед, несмотря на большое количество завоеванных в последнее время трофеев. Такое мнение на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
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