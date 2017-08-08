«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

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В составе «Реала» мячи забили Каземиро (24-я минута) и Иско (52), у манкунианцев отличился Ромелу Лукаку (62).
«Реал» выиграл Суперкубок в четвертый раз. Ранее футболисты мадридского клуба завоевывали этот трофей в 2002, 2014 и 2016 годах. В прошлом году «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА победил испанскую «Севилью» в дополнительное время со счетом 3:2.
«Реал» вышел на третье место по количеству побед в Суперкубке. По пять раз трофей выигрывали итальянский «Милан» (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и испанская «Барселона» (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). «Реал» повторил достижение «Милана», сумев выиграть Суперкубок два раза подряд.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал пятым обладателем Суперкубка УЕФА в качестве игрока и тренера. В 2002 году французский полузащитник помог «Реалу» обыграть голландский «Фейенорд» — 3:1. Ранее это удавалось сделать Хосепу Гвардиоле, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Луису Энрике. Также Зидан стал вторым тренером после наставника «Милана» Арриго Сакки, которому удалось выиграть Суперкубок два раза подряд.
Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, первым обладателем трофея был голландский «Аякс». В матче за Суперкубок традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам предыдущего сезона. Единственным российским клубом, завоевавшим данный трофей, является санкт-петербургский «Зенит», переигравший в 2008 году «Манчестер Юнайтед» (2:1), в 2005 году за Суперкубок на правах победителя Кубка УЕФА (турнир, предшествующий Лиге Европы) боролся московский ЦСКА, но российская команда потерпела поражение от английского «Ливерпуля» (1:3).