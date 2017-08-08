Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30626584/
8 августа 2017, 23:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

СКОПЬЕ, 8 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» победил английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Игра проходила в Скопье.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан стал пятым обладателем трофея в качестве игрока и тренера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Реала» мячи забили Каземиро (24-я минута) и Иско (52), у манкунианцев отличился Ромелу Лукаку (62).

«Реал» выиграл Суперкубок в четвертый раз. Ранее футболисты мадридского клуба завоевывали этот трофей в 2002, 2014 и 2016 годах. В прошлом году «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА победил испанскую «Севилью» в дополнительное время со счетом 3:2.

«Реал» вышел на третье место по количеству побед в Суперкубке. По пять раз трофей выигрывали итальянский «Милан» (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и испанская «Барселона» (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). «Реал» повторил достижение «Милана», сумев выиграть Суперкубок два раза подряд.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал пятым обладателем Суперкубка УЕФА в качестве игрока и тренера. В 2002 году французский полузащитник помог «Реалу» обыграть голландский «Фейенорд» — 3:1. Ранее это удавалось сделать Хосепу Гвардиоле, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Луису Энрике. Также Зидан стал вторым тренером после наставника «Милана» Арриго Сакки, которому удалось выиграть Суперкубок два раза подряд.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, первым обладателем трофея был голландский «Аякс». В матче за Суперкубок традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам предыдущего сезона. Единственным российским клубом, завоевавшим данный трофей, является санкт-петербургский «Зенит», переигравший в 2008 году «Манчестер Юнайтед» (2:1), в 2005 году за Суперкубок на правах победителя Кубка УЕФА (турнир, предшествующий Лиге Европы) боролся московский ЦСКА, но российская команда потерпела поражение от английского «Ливерпуля» (1:3).

8.08.2017 21:45 Суперкубок УЕФА National Arena Filip II
Реал 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Жозе Моуринью
Голы
24′ Каземиру (Д. Карвахаль) 14
52′ Франсиско Роман Иско (Г. Бэйл) 22
9 Ромелу Лукаку 62′
Составы
Кейлор Навас 1
84′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
86′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Каземиру 14
83′ Карим Бензема 9
Криштиану Роналду 7
74′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
74′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
22 Генрих Мхитарян
21 Андер Агуэра Эррера 56′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 46′ 42′
19 Маркус Рэшфорд 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Геркус: общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" будет открыта 1 сентября

IAAF переселила российскую легкоатлетку Ласицкене в другой отель

Чешка Шпотакова завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в метании копья

Геркус: общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" будет открыта 1 сентября

IAAF переселила российскую легкоатлетку Ласицкене в другой отель