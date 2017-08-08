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8 августа 2017, 23:22 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Лучший в Лиге Европы — нападающий из Бильбао

Героем прошедшей недели стал игрок «Атлетика» Рауль Гарсия.

Героем прошедшей недели стал игрок Атлетика Рауль <span class=error>Гарсия</span>. Увеличить
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Футболисту хватило 70 минут игрового времени для того, чтобы обеспечить «Атлетику» существенное преимущество в ответном матче Лиги Европы с бухарестским «Динамо». В рамках тактического построения 4−4−2 Рауль Гарсия при игре на позиции форварда выполнял функции связующего при переводе мяча на половину соперников. Он регулярно оказывался адресатом передач в насыщенный квадрат второй трети поля.

По итогам матча нападающий принял участие в 27 единоборствах. Гарсия в контактной игре регулярно превосходил футболистов оборонительного блока «Динамо» — 67% успешной борьбы в атаке. Особенно опасны были передачи мяча в его направлении в периметр штрафной. Так, повторная подача на ворота после углового завершилась результативным ударом форварда.

Если партнер Гарсии Адурис был нацелен на быстрые перемещения в переднюю линию, то сам Рауль регулярно в ходе комбинаций осуществлял смещения к флангам. Он становился дополнительным футболистом на фланге, что способствовало качественному развитию комбинаций «Атлетика» и выходам в открытые позиции фланговых игроков.

При действиях в номинальной позиции нападающего Гарсия за 70 минут игры отдал 27 передач, 3 из которых выводили партнеров на открытое пространство для ударов. Более типичны были перемещения форварда к правому флангу. Однако при втором взятии ворот «Динамо» результативным был выход Гарсии на мяч вторым темпом из левого квадрата.

Аналитический отдел InStat.

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