УЕФА: Информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостоверна
МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов — 2020 в
Нью-Йорке, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее испанская газета Marca опубликовала информацию, что УЕФА планирует расширить границы Лиги чемпионов и намерен провести финал турнира на другом континенте. Финал Лиги чемпионов в 2020 году, по информации издания, может пройти в Нью- Йорке.
«Правда ли, что финал Лиги чемпионов 2020 года пройдет в
Финал Лиги чемпионов в следующем году пройдет в Киеве. Города, которые примут последующие финалы турнира, еще не определены. На проведение решающей игры еврокубка в 2019 году претендуют Мадрид и Баку.
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