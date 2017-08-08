Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30623844/
8 августа 2017, 17:30 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

СМИ: Финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-Йорке

ТАСС, 8 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает испанская газета Marca.

В 2019 году финал с большой долей вероятности пройдет в Мадриде или Баку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Издание отмечает, что в УЕФА заинтересованы в расширении границ еврокубка, поэтому начали рассматривать варианты проведения матча на другом континенте в ближайшее время. Как отмечает газета, в 2019 году финал с большой долей вероятности пройдет в Мадриде или Баку, поэтому уже в 2020 году решающий матч турнира может пройти в Нью-Йорке. О том, когда будет принято решение о проведении матча в США, не сообщается.

Финал Лиги чемпионов в 2018 году пройдет в Киеве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Мутко: Тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов «Спартак» не может найти свою игру

Мутко: Тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов «Спартак» не может найти свою игру

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Крупное выражение от «Зенита» вызывает определенную тревогу за «Спартак» в преддверии старта красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости

Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"

Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"