СМИ: Финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-Йорке
ТАСС, 8 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 в
Нью-Йорке (США). Об этом сообщает испанская газета Marca.
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Издание отмечает, что в УЕФА заинтересованы в расширении границ еврокубка, поэтому начали рассматривать варианты проведения матча на другом континенте в ближайшее время. Как отмечает газета, в 2019 году финал с большой долей вероятности пройдет в Мадриде или Баку, поэтому уже в 2020 году решающий матч турнира может пройти в
Финал Лиги чемпионов в 2018 году пройдет в Киеве.
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