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8 августа 2017, 17:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Первый матч «Краснодара» с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы пройдет 17 августа в России

ТАСС, 8 августа. «Краснодар» примет сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Ответная игра состоится 24 августа на стадионе Райко Митич в Белграде. Увеличить
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Ответная игра состоится 24 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

В третьем квалификационном этапе Лиги Европы сербский клуб победил чешскую «Спарту» (2:0 дома, 1:0 в гостях). «Краснодар» оказался сильнее датского «Люнгбю» (2:1, 3:1).

«Црвена Звезда» является вице-чемпионом Сербии прошлого сезона. «Краснодар» занял четвертое место в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17.

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