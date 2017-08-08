Первый матч «Краснодара» с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы пройдет 17 августа в России
ТАСС, 8 августа. «Краснодар» примет сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» в первом матче раунда
плей-офф Лиги Европы 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
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Ответная игра состоится 24 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде.
В третьем квалификационном этапе Лиги Европы сербский клуб победил чешскую «Спарту» (2:0 дома, 1:0 в гостях). «Краснодар» оказался сильнее датского «Люнгбю» (2:1, 3:1).
«Црвена Звезда» является
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