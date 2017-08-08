Особое возвращение Роналду

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«Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) (21.45 мск).

Македонский стадион «Филипп II», являющийся главной ареной страны и принимающий клубы «Вардар» и «Работнички», а также национальную сборную, до сих пор не был примечателен и особенно известен.

Все изменится 8 августа, когда арена, названная в честь великого царя, за 23 года правления, прославившего свою страну и фактически покорившего Грецию, а также отца еще более великого в историческом плане Александра Македонского, станет главным объектом внимания всего футбольного мира.

36 400 зрителей заполнят трибуны стадиона, а на газон выйдут победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский «Реал» и действующий обладатель трофея Лиги Европы «Манчестер Юнайтед».

Пожалуй, главное, чем примечательно это противостояние, что оно станет первым сражением в официальных матчах для Жозе Моуринью с «королевским клубом» после того, как он его покинул в 2013 году.

Трехлетняя мини-эпоха португальского специалиста во главе «Реала» получилась противоречивой и, быть может, не такой обильной на трофеи, как того хотелось руководству, болельщикам и самому специалисту, но невозможно отрицать, что.

Моуринью сделал главное — вернул «сливочных» в элиту европейского футбола и поднял их снова на один уровень с доминировавшей к моменту назначения тренера в Испании и Европе «Барселоной».

Жозе в очередной раз доказал, что он Особенный, но, как обычно, разругался со всеми, с кем только было можно и нельзя, а мадридский двор, славный не только своими амбициями и величием, но и интригами, такого не прощает.

Прошло уже четыре года, за которые «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, а Моуринью, с которым команда трижды играла в полуфинале турнира, до того много лет подряд вылетая в первом же раунде плей-офф, по-прежнему вспоминают с некоторой неприязнью.

Одно время сам Жозе и игроки, оставшиеся в «Реале», перебрасывались колкостями через прессу, и хотя сейчас это как-то само собой сошло на нет, все помнят, что Криштиану Роналду звонил во время работы португальца в клубе своему другу, администратору «Манчестер Юнайтед», и жаловался на трудности в столице Испании.

Памятно всем и ставшее крылатым высказывание Моуринью, что он работал с Роналдо, но не португальским, а «настоящим».

Теперь же Жозе и Криштиану встретятся лицом к лицу в официальной встрече, и болельщикам «Реала», пожалуй, стоит поблагодарить тренера за то, что он тренирует бывшую команду своей главной звезды.

Роналду по-прежнему любит «МЮ», и если бы не нынешний главный тренер клуба, он вполне мог вернуться в стан «красных дьяволов» этим летом, когда размышлял об уходе из «Реала».

С Кубком конфедераций и налоговой кутерьмой португальский футболист пропустил фактически всю предсезонную подготовку команды, не сыграв ни в одном товарищеском матче и начав тренироваться только уже в августе.

При этом Криштиану в заявке на Суперкубок, а главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан восхищается фантастической формой, в которой его главная звезда вышла из отпуска.

Можно не сомневаться, что форвард выйдет в стартовом составе и будет предельно мотивирован.

Куда интереснее, какую роль в Суперкубке Европы сыграет Гарет Бэйл. Травмы серьезно влияют на карьеру валлийцы в лучшем клубе мира последних лет.

Когда Бэйл в форме, он практически неудержим, но проблема в том, что он слишком часто выбывает из-за травм, а конкуренция у «сливочных» в составе просто сумасшедшая, и теперь непонятно, пробьется ли валлиец в старт.

Моуринью уже аккуратно прозондировал почву, заявив, что если Гарет не будет входить в планы Зидана, он с удовольствием пригласил бы вингера в «Манчестер Юнайтед», который давным-давно проявляет интерес к игроку.

«Реал», кстати, на матч с «МЮ» выйдет «своими» силами — в это межсезонье мадридцы практически не укрепились, подписав разве что защитника Тео Эрнандеса из «Атлетико», чтобы тот дублировал Марсело, а в будущем его заменил, да перспективного испанского хавбека Дани Себальоса из «Бетиса».

При этом «Реал» уже продал Альваро Морату, Хамеса Родригеса, Данило, а также резервных форварда и защитника Мариано Диаса и Диего Льоренте. Причем только последняя парочка принесла клубу €14 млн на лицевой счет.

«МЮ» шел по противоположному пути. Команду Моуринью, по сути, покинул только Уэйн Руни, вернувшийся в «Эвертон». Официально ушел и Златан Ибрагимович, но он все равно еще долго будет травмирован, а затем вполне может подписать с «красными дьяволами» новый контракт.

При этом манкунианцы сделали три приобретения, но потратили на этих игроков аж €164,4 млн.

€84,7 млн отправились на счет «Эвертона» за форварда Ромелу Лукаку, €35 млн было переведено «Бенфике» за центрального защитника Виктора Линделёфа, а за €44,7 млн только что был приобретен у «Челси» Неманья Матич.

Серб должен составить вместе с купленным год назад за €100 млн Полем Погба основную связку команды Особенного в центре поля, и выглядит этот тандем очень интересно.

Не стоит забывать про еще одну дуэль, которая, правда, будет проходить на разных половинах поля. «Реал» много лет претендовал на голкипера «МЮ» Давида де Хеа, а два года назад трансферу испанца в Мадрид помешал только сломавшийся факс…

И все это время в воротах «сливочных» остается костариканец Кейлор Навас, за которого горой стоят полевые игроки команды. Даже несколько упавший в прошлом сезоне уровень игры основного вратаря «королевского клуба» не уронил его авторитет в команде.

Безусловно, для Наваса будет очень важно показать в очном противостоянии с де Хеа, чего он стоит, и что он не хуже визави.

«Реал» и «МЮ» встречались в предсезонном матче в рамках Международного кубка чемпионов в США. Та встреча завершилась вничью, а «красные дьяволы» выиграли в серии пенальти, в которой было забито всего три мяча при десяти ударах.

«МЮ» в том матче смотрелся интереснее и по игре, особенно в первом тайме, но придавать большого значения предсезонному противостоянию все же не стоит.

В официальном матче, пусть и не за самый главный, но при этом достаточно престижный трофей борьба будет совсем иной, и здесь «Реал» является фаворитом, почти безоговорочным.

Ну, а для «МЮ» эта встреча станет отличной проверкой перед возвращением в Лигу чемпионов, куда «красные дьяволы» попали благодаря выигрышу Лиги Европы.

До сего дня эти соперники сходили в официальных встречах десять раз, и все эти матчи проходили в рамках Кубка, а затем и Лиги чемпионов.

«Реал Мадрид» выиграл четыре матча, две победы достались англичанам, а еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.

Но поскольку все сражения проходили в рамках двухраундовых дуэлей, надо отметить, что четыре раза дальше проходили испанцы при всего одной победе «МЮ»… в 1968 году.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Реал Мадрида» — 3:1.