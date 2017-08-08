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8 августа 2017, 11:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Мутко: Тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов «Спартак» не может найти свою игру

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Крупное выражение от «Зенита» вызывает определенную тревогу за «Спартак» в преддверии старта красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В воскресенье Зенит в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> разгромил <nobr>красно-белых</nobr> со счетом 5:1. Увеличить
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В воскресенье в матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

«В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру. Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона (в таблице коэффициентов УЕФА — прим. ТАСС), теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от “Зенита”, и если будут другие — это, конечно, плохо. Надеюсь, что “Спартак” прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов», — сказал Мутко.

После четырех туров «Спартак» занимает десятое место в чемпионате России, набрав пять очков.

Спартак М
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