Мутко: Тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов «Спартак» не может найти свою игру

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В воскресенье в матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

«В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру. Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона (в таблице коэффициентов УЕФА — прим. ТАСС), теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от “Зенита”, и если будут другие — это, конечно, плохо. Надеюсь, что “Спартак” прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов», — сказал Мутко.

После четырех туров «Спартак» занимает десятое место в чемпионате России, набрав пять очков.