Моуринью: Надеюсь, допинг-офицеры дадут отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА

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8 августа МЮ сразится за трофей с «Реалом». Ранее защитник МЮ Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча за оскорбление допинг-офицера во время допинг-контроля после финального матча Лиги Европы с «Аяксом».