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8 августа 2017, 9:45 | Футбол: Еврокубки | Prosports.kz

Моуринью: Надеюсь, допинг-офицеры дадут отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что допинг-офицеры не должны помешать празднованию победы в Суперкубке УЕФА игроками команды-триумфатора.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> считает что <nobr>допинг-офицеры</nobr> не должны помешать празднованию победы в <span class=error>Суперкубке</span> <span class=error>УЕФА</span> игроками <nobr>команды-триумфатора.</nobr> Увеличить
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8 августа МЮ сразится за трофей с «Реалом». Ранее защитник МЮ Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча за оскорбление допинг-офицера во время допинг-контроля после финального матча Лиги Европы с «Аяксом».

«Я только надеюсь, что, какая бы команда ни завоевала титул, допинг-офицеры разрешат игрокам отпраздновать успех и насладиться моментом сразу после игры, — приводит слова Моуринью Mirror.

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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА

СКОПЬЕ, 8 августа. /ТАСС/. Испанский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» сыграют во вторник в Скопье в матче за Суперкубок УЕФА. «Реал» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл второй по значимости еврокубковый турнир — Лигу Европы.
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