Моуринью: Надеюсь, допинг-офицеры дадут отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что
допинг-офицеры не должны помешать празднованию победы в Суперкубке УЕФА игроками команды-триумфатора.
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8 августа МЮ сразится за трофей с «Реалом». Ранее защитник МЮ Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча за оскорбление
«Я только надеюсь, что, какая бы команда ни завоевала титул,
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